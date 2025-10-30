Habib Beye confirmé à son poste
Il reste… pour l’instant.
De plus en plus menacé en Bretagne, Habib Beye sera encore sur le banc du Stade rennais contre Strasbourg dimanche . Le coach a été confirmé à son poste par Arnaud Pouille à l’issue du nul à Toulouse mercredi soir , malgré un scénario décevant puisque son équipe comptait deux buts d’avance (2-2). « Tout le monde le sait, il nous faut des résultats, il faut avancer , a expliqué le président du club sur Ligue 1+. Il y a eu du contenu ce soir, encore un peu de fragilité, mais on va continuer à bosser tous ensemble , trouver des solutions et essayer d’avancer ensemble. » …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
