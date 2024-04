Guerre énergétique : l'Ukraine contre-attaque et frappe le carburant de l'armée russe

Des drones ukrainiens ont notamment touché "deux dépôts pétroliers" dans la région de Smolensk à quelque 400 kilomètres de la frontière.

Un dépot pétrolier en feu, en Russie, le 15 février 2024 (illustration) ( TELEGRAM / @gubernator_46 / HANDOUT )

L'Ukraine a frappé à l'aide de drones des sites énergétiques dans l'ouest de la Russie, a annoncé à l'AFP une source au sein du secteur ukrainien de la défense, confirmant des informations russes et affirmant qu'il s'agissait de "cibles absolument légitimes".

Ces nouvelles attaques ont eu lieu sur fond de tensions avec Washington qui a critiqué, selon des médias, les attaques de Kiev contre des installations énergétiques situées sur le sol russe et lui a demandé d'y mettre fin.

L'Ukraine, qui combat depuis plus de deux ans l'invasion russe, a intensifié ces dernières semaines ses frappes sur des sites militaires et énergétiques russes à un moment où son armée est en difficulté sur le front en raison notamment des retards dans l'octroi de l'aide militaire occidentale, en particulier américaine.

Le carburant de l'armée russe

Des drones ukrainiens ont touché "deux dépôts pétroliers" dans la région de Smolensk à quelque 400 kilomètres de la frontière, au cours de cette opération organisée par le service ukrainien de sécurité (SBU), a affirmé la source à l'AFP.

Le géant énergétique russe Rosneft "a perdu deux bases de stockage et de pompage de carburant et de lubrifiant à Iartsevo et Razdorovo" dans lesquelles étaient contenues "26.000 mètres cubes de carburant", a assuré cette source ukrainienne.

"Le SBU continue de détruire efficacement les infrastructures militaires et logistiques qui fournissent du carburant à l'armée russe en Ukraine. Ces installations sont et resteront nos cibles absolument légitimes", a-t-elle déclaré.

Les premières informations sur ces frappes ont été données par les autorités russes.

"Notre région est à nouveau visée par des attaques de drones ukrainiens", a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Smolensk Vassili Anokhine.

"Très probablement à la suite de l'attaque ennemie contre des sites civils d'infrastructures énergétiques, des incendies se sont déclarés", a-t-il ajouté, disant que l'attaque n'avait pas fait de victimes.

Il a précisé plus tard que les pompiers luttaient contre des incendies dans les districts de Smolensk et de Iartsevo, ce qui coïncide avec les zones évoquées par les Ukrainiens.

Zone industrielle

Une autre attaque de drones a visé mercredi la zone économique spéciale de la ville de Lipetsk, également situe à quelque 400 km de la frontière ukrainienne mais plus au sud, qui abrite en particulier des entreprises métallurgiques et pharmaceutiques, a souligné sur Telegram le gouverneur de cette région, Igor Artamonov.

"Le régime criminel de Kiev a tenté de frapper des infrastructures dans la zone industrielle de Lipetsk", a déclaré M. Artamonov. Il n'a fait état d'aucune victime et a affirmé que les quartiers d'habitation n'avaient pas été menacés.

La source ukrainienne n'a pas commenté l'attaque de Lipetsk.

Depuis le début de son invasion, la Russie frappe systématiquement des sites civils en Ukraine, à commencer par ses infrastructures énergétiques.

Pendant une récente campagne de frappes, 12 des 15 centrales thermiques ukrainiennes ont été endommagées ou détruites, ce qui a forcé les autorités à décréter des restrictions à la consommation et à importer de l'électricité de l'Union européenne.