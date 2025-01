Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky compte sur la "force" et "l'imprévisibilité" de Donald Trump pour "arrêter Vladimir Poutine"

Volodymyr Zelensky a longtemps refusé de négocier une fin de la guerre avec Vladimir Poutine mais a récemment adouci sa position.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump à New York, aux États-Unis, le 27 septembre 2024. ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / HANDOUT )

Une baisse du soutien ou au contraire, des "décisions fortes" pour mettre fin à la guerre ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué jeudi 2 janvier qu'il comptait sur "l'imprévisibilité" de Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier à la Maison Blanche, peut aider à mettre fin au conflit en Ukraine.

"Trump peut être décisif (...) dans cette guerre. Il peut nous aider à arrêter (Vladimir) Poutine. Il est très fort et imprévisible" , a déclaré Volodymyr Zelensky dans une interview télévisée, estimant que le président élu américain "veut vraiment mettre fin à la guerre".

"J'aimerais vraiment que cette imprévisibilité du président Trump s'applique à la Russie" , a-t-il ajouté.

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche suscite à Kiev l'espoir de décisions fortes après bientôt trois ans d'invasion russe, mais aussi la crainte d'une baisse du soutien financier et militaire américain, que le républicain a critiqué à de nombreuses reprises.

Volodymyr Zelensky a longtemps refusé de négocier une fin de la guerre avec Vladimir Poutine mais a récemment adouci sa position, acceptant notamment de renoncer temporairement à tenter de reprendre les territoires conquis par Moscou , en échange de garanties de sécurité de l'Otan et d'une augmentation des livraisons d'armes à Kiev.

L'espoir de garanties de sécurité

Il a estimé jeudi que toute garantie de sécurité envers l'Ukraine n'impliquant pas les États-Unis seraient des "garanties faibles".

Alors que plusieurs pays européens, dont la France, ont émis l'idée de déployer un éventuel contingent militaire en Ukraine en cas d'accord de paix, Volodymyr Zelensky a estimé qu'une telle initiative ne doit pas remplacer une adhésion de son pays à l'Otan.

"Nous ne voudrions pas qu'il n'y ait qu'un seul ou deux pays pour cette initiative. Il faut absolument que cette initiative aille dans le sens de l'Otan. Cela ne veut pas dire que le déploiement de forces européennes exclut un avenir au sein de l'Otan", a-t-il dit.

Les forces ukrainiennes sont en difficulté depuis des mois face à l'armée russe sur le front Est et reculent dans plusieurs secteurs. Volodymyr Zelensky a ainsi reconnu que la situation est "vraiment très difficile" et que les troupes ukrainiennes "sont fatiguées" , notamment à cause d'un "manque de réserves et de rotation" des effectifs.