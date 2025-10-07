Guerre en Ukraine : une raffinerie russe ciblée par une attaque de drone en Sibérie, une première dans le conflit

Ces derniers mois, en riposte aux bombardements russes massifs contre son territoire, l'Ukraine a procédé à de multiples frappes sur des raffineries de pétrole en Russie.

( AFP / ED JONES )

Un site industriel russe a été visé lundi 6 octobre par une attaque de drones en Sibérie, une première aussi loin de la frontière ukrainienne, située à plus de 1.800 km, ont annoncé les autorités locales.

Dans un communiqué sur Telegram, les autorités régionales russes ont affirmé que trois drones avaient été "détectés et neutralisés" dans l'enceinte d'une entreprise dans le quartier d'Antipino, dans l'est de Tioumen.

Elles n'ont pas précisé l'origine des drones et l'Ukraine, pour l'heure, n'a pas revendiqué cette attaque . Selon des médias locaux, une importante raffinerie de pétrole a été prise pour cible.

Structure endommagée

Selon les autorités régionales, les secours dépêchés sur place ont empêché l'"explosion" des drones mais un média local, MegaTioumen, citant un témoin, affirme qu'une structure de refroidissement a été endommagée dans cette raffinerie.

La région de Tioumen, riche en hydrocarbures, est située à plus de 1.800 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne et il s'agit de la première attaque de drones signalée dans ce territoire depuis le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine déclenchée en février 2022.

Ces derniers mois, en riposte aux bombardements russes massifs contre son territoire, l'Ukraine a procédé à de multiples frappes sur des raffineries de pétrole en Russie , entraînant une hausse du prix de l'essence.

En juin, l'armée ukrainienne avait également frappé des bases aériennes russes très éloignées du front, en Sibérie et dans l'Arctique, avec des drones introduits clandestinement en Russie.