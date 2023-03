Guerre en Ukraine : Thierry Breton veut une augmentation de la production de munitions en Europe

L'armée ukrainienne ne cesse notamment d'alerter sur son manque d'obus de 155 mm pour les canons qu'elle utilise.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

C'est "à qui envoie le plus de munitions". Pour aider l'Ukraine face à l'invasion russe, l'Union européenne "va faire en sorte" d'augmenter sa production de munitions, fabriquées par "quinze industriels dans onze pays" de l'Union, a indiqué lundi 13 mars le commissaire européen à l'Industrie Thierry Breton.

"Il faut aller très vite, la guerre en Ukraine, voulue par Vladimir Poutine, tragique, se traduit maintenant par une guerre de tranchée, de face-à-face, et c'est évidemment à qui envoie le plus de munitions, d'un côté ou de l'autre" a déclaré le Commissaire européen sur la radio RMC lundi, en rappelant que les Ukrainiens "dépendent" de l'Europe pour les livraisons de munitions.

L'armée ukrainienne ne cesse par exemple d'alerter sur son manque d'obus de 155 mm pour les canons qu'elle utilise pour repousser l'envahisseur russe. Thierry Breton a indiqué qu'il se rendrait cette semaine en Bulgarie et en Slovaquie pour "faire en sorte" que les industriels "puissent augmenter très très vite leur production" et les inciter à "augmenter aussi leur outil industriel".

L'Europe mieux préparée que les États-Unis

"C'est un sujet qui concerne le monde entier occidental", a-t-il dit, en rappelant la réunion des ministres de la Défense de l'UE la semaine dernière à Stockholm avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, qui a décidé d'un plan de 2 milliards d'euros portant sur des livraisons d'urgence de stocks existants à l'Ukraine et de commandes en commun de munitions.

"L'Amérique est en moins bon état que l'Europe sur la fabrication de ces munitions, les obus de 155 mm, on en fabrique plus en Europe qu'aux États-Unis " a affirmé le commissaire chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, mais aussi du numérique, de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace.

"Ce type de munition est essentiellement dédié aux guerres de haute intensité, et c'est vrai que personne n'avait imaginé le retour de guerres de haute intensité, en particulier en Europe", a ajouté Thierry Breton.