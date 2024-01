Guerre en Ukraine : Thierry Breton veut la création d'un fonds européen de 100 milliards d'euros pour la défense

Thierry Breton à Guidel, en France, le 1er octobre 2023. ( AFP / FRED TANNEAU )

Ces 100 milliards sont "mon évaluation personnelle, ce que j'estime être nécessaire" pour "augmenter très significativement notre base industrielle de défense", a expliqué le Commissaire européen Thierry Breton ce jeudi 11 janvier.

Objectif : soutenir l'Ukraine face à la Russie. Le Commissaire européen Thierry Breton a évoqué, ce jeudi 11 janvier, la création d'un fonds de 100 milliards d'euros pour augmenter les capacités de production d'armes dans l'Union européenne.

"C'est une ambition, une vision", a-t-il souligné lors d'une réunion avec des journalistes à Bruxelles, tout en reconnaissant que l'idée était encore à l'état embryonnaire et qu'elle soulevait de nombreuses questions, notamment concernant son financement. Ces 100 milliards sont "mon évaluation personnelle, ce que j'estime être nécessaire" pour "augmenter très significativement notre base industrielle de défense", a expliqué le commissaire au Marché intérieur et à l'Industrie. Il a déjà lancé plusieurs dispositifs pour augmenter les capacités européennes, mais pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le responsable français estime qu'il s'agit d'un "sujet vital" pour l'UE qui devra être abordé par la Commission, "lors du prochain mandat", après les élections européennes de juin.

"Il y a la guerre sur notre continent, il faut qu'on se réarme"

L'idée d'un fonds européen soulève toutefois des réticences dans les pays dit "frugaux", notamment l'Allemagne, rétifs à la hausse des dépenses publiques et aux financements mutualisés qui les mettent davantage à contribution. Mais le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a défendu l'idée d'un nouveau fonds. "Pronto, please" (rapidement, s'il vous plait), a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

Interrogé sur le financement des 100 milliards, Thierry Breton est resté évasif, sans exclure toutefois la possibilité de recourir à un nouvel emprunt commun comme celui du plan de relance à 800 milliards pour les transitions verte et numérique. "A partir du moment où il y a une volonté politique, on sait trouver les moyens", a-t-il dit. A l'issue de la guerre en Ukraine, le commissaire estime qu'il sera "essentiel" d'avoir des capacités de production d'armements "comparables à la Russie" pour peser dans les négociations. Selon lui, l'UE atteindra "autour de mars, avril" son objectif d'une capacité de production annuelle d'un million d'obus de 155 mm, le standard de l'Otan. Cette montée en puissance doit concerner désormais l'ensemble de la base industrielle, estime Thierry Breton. "Il y a la guerre sur notre continent, il faut qu'on se réarme", a-t-il martelé.