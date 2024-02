Guerre en Ukraine : "La sécurité de l'Europe se joue ici", alerte Josep Borrell

Josep Borrell à Kiev, en Ukraine, le 7 février 2024. ( AFP / ROMAN PILIPEY )

"Une défaite de l'Ukraine" signifierait "l'armée russe à la frontière de l'Europe", s'est alarmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, dans un entretien à l'AFP ce jeudi 8 février.

"L'Europe doit comprendre que la guerre en Ukraine concerne également sa propre sécurité." Ce jeudi 8 février, dans un entretien accordé à l'AFP, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a tenu à rappeler pourquoi une aide européenne à Kiev est primordiale face à l'offensive russe.

"Ce n'est pas seulement parce que les Ukrainiens sont nos amis, mais parce que la sécurité de l'Europe se joue ici", a-t-il expliqué. "Il y a une tâche pédagogique à faire surtout avant des élections européennes, pour expliquer de quoi il s'agit, pourquoi nous aidons l'Ukraine, et comprendre ce que pourrait signifier une défaite de l'Ukraine : ça veut dire l'armée russe à la frontière de l'Europe; ça veut dire que Poutine peut penser que s'il a gagné une fois, pourquoi ne pourrait-il pas gagner une deuxième fois contre un autre voisin; ça voudrait dire que la Russie contrôle 35% de tous les marchés mondiaux de blé. Il y a des perspectives que les gens doivent connaître", s'est alarmé Josep Borrell.

Depuis des mois, les autorités ukrainiennes réclament des livraisons rapides de munitions, indispensables à leur armée pour résister aux assauts russes. L'Europe a déjà fourni en près de deux ans quelque 28 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, comme l'a souligné le chef de la diplomatie européenne mardi 6 et mercredi 7 février à Kiev, devant ses interlocuteurs ukrainiens.

"Nous ressentons cette pénurie de munitions tous les jours"

Volodymyr Zelensky "a demandé plus de munitions, des drones et des systèmes de défense aérienne", a ainsi reconnu mercredi sur X (ex-Twitter) Josep Borrell, après son entretien avec le président ukrainien. Son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba n'a pas dit autre chose, pressant l'Union européenne d'"augmenter" rapidement ses livraisons d'obus d'artillerie, lors d'une conférence de presse aux côtés du chef de la diplomatie européenne. "Nous ressentons cette pénurie de munitions tous les jours", a-t-il rappelé. Les forces ukrainiennes économisent leurs obus face à des forces russes qui, elles, en tirent cinq fois plus que les artilleurs ukrainiens, selon des experts.

Les Européens s'étaient engagés l'an dernier à fournir un million d'obus d'ici la fin du mois de mars, mais ils n'ont atteint qu'un peu plus de la moité de cet objectif. Josep Borrell a toutefois assuré auprès de ses interlocuteurs qu'ils en fourniraient 1,15 million d'ici à la fin de l'année. Le chef de la diplomatie européenne a aussi rappelé sa proposition d'une aide militaire supplémentaire de cinq milliards d'euros, pour renforcer l'armement ukrainien. "J'espère un accord des 27 à la fin du mois", a-t-il affirmé. Cette aide doit servir à rembourser les pays qui achètent des armes au bénéfice de l'Ukraine. Mais certains Etats membres, dont l'Allemagne, y sont encore réticents. Berlin conteste notamment le mode de remboursement, que l'UE veut déclencher après livraison, lui préférant un paiement dès son engagement à acquérir ces armes.

Le chef de l'armée ukrainien suggère de développer le recours aux drones

L'Ukraine doit se préparer à une possible baisse de l'aide de ses alliés, a déclaré de son côté le chef de l'armée Valery Zaloujny dans une tribune pour CNN publié la semaine dernière. Pour y répondre, il suggère, entre autres, de développer le recours aux drones "dont l’utilisation s’est généralisée" depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Le président Zelensky que l'on dit pourtant en conflit ouvert avec le général Zaloujny, semble l'avoir entendu, en signant mercredi un décret créant une branche séparée au sein des forces armées ukrainiennes consacrée aux drones.

Les autorités ukrainiennes ont également montré au chef de la diplomatie européenne comment elles comptaient s'y prendre pour renforcer leur capacité dans cette arme, désormais omniprésente tant côté russe que côté ukrainien. Josep Borrell a été invité mardi à se rendre dans une usine fabriquant des drones, se disant à son retour "vraiment surpris" par la capacité des Ukrainiens à en produire "en grand nombre" pour un coût très limité. "Il y a deux ans, l'Ukraine comptait sept usines de drones, aujourd'hui elle a des centaines", a-t-il déclaré devant les députés ukrainiens.