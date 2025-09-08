Guerre en Ukraine : la Russie a "trois fois plus" d'hommes et de ressources que l'Ukraine sur le front, selon Kiev

"L'ennemi utilise la tactique de l'avancée 'rampante' avec de petits groupes d'infanterie essayant d'infiltrer les villages", selon l'armée ukrainienne.

Volodymyr Zelensky et Oleksandre Syrsky à Kiev, en Ukraine, le 6 décembre 2024. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a estimé lundi 8 septembre que la Russie dispose au minimum "trois fois plus" de forces et des ressources que l'Ukraine sur la ligne de front. Un déséquilibre qui a permis aux forces russes de progresser dans l'est du pays cet été.

"Actuellement, l'ennemi bénéficie de trois fois plus de forces et de ressources" et, dans "les secteurs principaux" du front, jusqu'à "quatre à six fois" plus , a-t-il expliqué dans un communiqué sur Facebook faisant le bilan du mois d'août.

"L'ennemi utilise la tactique de l'avancée 'rampante' avec de petits groupes d'infanterie essayant d'infiltrer les villages, utilisant l'espace entre les positions et évitant le combat direct", a déclaré Oleksandre Syrsky.

Mi-août, la Russie avait réussi, avec cette tactique, une percée aux alentours de la ville de garnison de Dobropillia , dans la région orientale de Donetsk, avançant de 10 km en peu de temps avant d'être stoppée quelques jours plus tard par l'armée ukrainienne.

Situation "stabilisée"

Les forces russes ont progressé dans l'est de l'Ukraine tout au long du mois d'août, bien qu'à un rythme légèrement plus lent que les mois précédents, selon l'analyse de l' AFP des données fournies par l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Oleksandre Syrsky s'est cependant félicité d'un bilan "positif".

"Nous avons dû stabiliser la situation dans les zones les plus menaçantes (...) en récupérant les territoires perdus, en protégeant nos villes des missiles et drones ennemis, et en frappant en profondeur en Russie", a-t-il dit. Selon lui, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de 58 kilomètres carrés et de plusieurs localités.

La Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien et poursuit des opérations offensives pour grignoter du terrain, en dépit de lourdes pertes et de récentes tentatives de pourparlers pour mettre fin à la guerre.