Guerre en Ukraine : "La France a la capacité de produire 78 Caesar fléchés" pour Kiev en un peu plus d'un an, promet le gouvernement

Des Caesar lors du défilé du 14-juillet en 2023 à Paris, sur les Champs-Elysées. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause", a fait valoir le président de la République Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse mardi.

Une première livraison est prévue "dans les prochaines semaines". La France va fournir six canons automoteurs Caesar à Kiev et assure pouvoir en produire 72 autres en un peu plus d'un an destinés à l'Ukraine, a indiqué le ministère français des Armées mercredi 17 janvier. "Grâce aux efforts de l'économie de guerre, la France a la capacité de produire en 2024 et début 2025 78 Caesar fléchés pour l'Ukraine", a fait savoir le ministère.

Six d'entre eux, commandés en septembre dans le cadre d'un contrat commercial direct entre Nexter et l'Etat ukrainien, "sur fonds propres de Kiev", seront livrés "dans les prochaines semaines", les 72 autres devant trouver des financements collectifs, a précisé le ministère.

Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov, devait se rendre ce jeudi en France pour lancer aux côtés de son homologue français, Sébastien Lecornu, une "coalition artillerie", mais cette visite a été annulée au dernier moment "pour des raisons de sécurité", a annoncé mercredi soir le ministère des Armées dans un autre communiqué. Cette coalition, pilotée par la France et les Etats-Unis, vise précisément à renforcer les capacités de Kiev face à la Russie. Elle est l'un des volets du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine dit groupe de Ramstein, réunissant plus de 50 pays soutenant Kiev.

30 Caesar déjà cédés ou vendus depuis le début de la guerre

La France a déjà cédé ou vendu à l'Ukraine 30 Caesar depuis le début de la guerre en février 2022. Le Danemark a également fourni à l'Ukraine 19 exemplaires d'une version blindée à huit roues. Monté sur camion, le Caesar peut tirer des obus de 155 mm à 40 kilomètres de distance. Pour faire face à la demande, Nexter, branche française du groupe franco-allemand KNDS, a accéléré la production du Caesar, passant de trois ans à 18 mois pour sa fabrication et de deux exemplaires produits chaque mois à six mensuels.

Par ailleurs, "la mobilisation de l'économie a permis d’augmenter les capacités de production de munitions. On est passé de 1.000 produites par mois pour l'Ukraine à 2.000 entre avril 2023 et janvier 2024 et l’objectif c’est 3.000 par mois" courant 2024, a souligné le ministère des Armées. Sur l'objectif d'un million de munitions promis d'ici au printemps 2024 par l'Union européenne, seuls 300.000 obus ont été livrés, soit bien moins que ce que l'Ukraine nécessite, a rappelé mercredi le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat qui s'est rendu à Kiev en décembre.

"Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner", selon Emmanuel Macron

Lors de sa conférence de presse mardi, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait "en février" en Ukraine. "Nous allons procéder à des livraisons nouvelles : une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes", a-t-il aussi affirmé. Il a de plus indiqué que la France était "en train de finaliser un accord" de sécurité avec Kiev du type de celui conclu vendredi entre le Royaume-uni et l'Ukraine sur dix ans, qu'il annoncera lors de sa visite sur place.

La France et l'Union européenne "auront à prendre des décisions nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent, précisément pour ne pas laisser la Russie gagner", a-t-il ajouté. "Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause", a-t-il souligné.

Vendredi, lors de ses voeux aux Armées dans le port de Cherbourg (Manche), le chef de l'Etat "réaffirmera les principes qui guident le soutien de la France à l’Ukraine", selon l'Elysée. Il participera également à un atelier illustrant "le soutien apporté à Kiev dans le domaine très important de l’artillerie".