Guerre en Ukraine : la Chine dénonce les propos "hypocrites" et "irresponsables" de Washington sur son soutien présumé à l'industrie de guerre russe

"La Chine n'est ni à l'origine ni partie prenante de la crise ukrainienne et n'a jamais jeté de l'huile sur le feu", a insisté la diplomatie chinoise.

Wang Wenbin à Pékin, en Chine, le 8 août 2022. ( AFP / NOEL CELIS )

Les accusations des États-Unis sur le soutien de la Chine à l'armée et l'industrie russe sont "infondées", a martelé Pékin, à la veille d'une visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

"Les États-Unis ont dévoilé un projet de loi d'aide à grande échelle à l'Ukraine tout en lançant des accusations infondées à l'encontre du commerce habituel entre la Chine et la Russie ", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin. "Ce type d'approche est extrêmement hypocrite et totalement irresponsable et la Chine s'y oppose fermement", a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse en Italie vendredi, Antony Blinken avait accusé Pékin de soutenir indirectement le conflit en Ukraine en fournissant à la Russie des composants pour son industrie de défense. "Pour ce qui concerne l'industrie de défense russe, le premier contributeur en ce moment dans ce domaine est la Chine", avait déclaré Anthony Blinken sur l'île italienne de Capri à l'issue d'une réunion des chefs de la diplomatie du G7. Cela "permet à la Russie de continuer son agression contre l'Ukraine".

Les liens entre Moscou et Pékin se sont encore resserrés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, jamais condamnée par Pékin qui a cherché à se positionner comme une partie neutre dans la guerre en Ukraine.

La Chine n'acceptera pas de "critiques ou de pressions"

La Chine nie depuis longtemps les allégations selon lesquelles elle aide la Russie dans sa guerre en Ukraine et insiste sur le fait qu' elle n'acceptera pas de "critiques ou de pressions" au sujet de ses liens avec la Russie. "Sur la question de l'Ukraine, la Chine a toujours maintenu une position objective et juste, a plaidé activement pour des pourparlers de paix et a poussé à une résolution politique", a déclaré Wang Wenbin mardi.

"La Chine applique de manière cohérente les réglementations relatives à l'exportation de biens à double usage", a-t-il ajouté. "La Chine n'est ni à l'origine ni partie prenante de la crise ukrainienne et n'a jamais jeté de l'huile sur le feu" , a-t-il ajouté. "Nous n'accepterons pas que d'autres se renvoient la balle ou nous rejettent la responsabilité".

Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a adopté samedi un plan d'aide à l'Ukraine soutenu par des élus des deux bords. Près de 61 milliards de dollars, soit la majorité des fonds approuvés, sont consacrés à la guerre en Ukraine.

Principal soutien militaire de l'Ukraine, les États-Unis n'avaient pas adopté de grande enveloppe pour leur allié depuis près d'un an et demi, principalement en raison du blocage d'une frange des républicains au Congrès.