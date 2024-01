Guerre en Ukraine : l'UE veut tenter de renforcer l'aide militaire à Kiev

Dans la région de Jytomyr, le 30 janvier 2024. ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

Ce mercredi 31 janvier, le chancelier allemand, les Premiers ministres néerlandais, estonien, tchèque et danois ont appelé les Européens à "redoubler leurs efforts" pour s'assurer que le soutien militaire à l'Ukraine dure "aussi longtemps que nécessaire".

L'Ukraine manque de munitions face à l'armée russe. L'Union européenne a ainsi demandé aux 27 un inventaire détaillé de leur soutien militaire à Kiev, afin de tenter de le renforcer. "Il est important de clarifier la situation et de savoir où nous en sommes et où nous en serons d'ici mars et d'ici la fin de l'année", a expliqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ce mercredi 31 janvier avant le début d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE.

Les Européens s'étaient engagés l'an dernier à fournir un million d'obus à l'Ukraine d'ici la fin du mois de mars, mais cet objectif ne sera pas atteint comme prévu, ont reconnu plusieurs ministres. Cela "prendra un peu plus de temps", a indiqué la ministre néerlandaise de la Défense Kajsa Ollongren. Les Européens ont déjà livré quelque 300.000 obus, et ils auront une capacité de production en 2024 de quelque 1,4 million d'obus, assure le commissaire européen en charge de l'industrie de défense Thierry Breton. Mais une grande partie est exportée vers des pays tiers, au détriment de l'Ukraine en guerre, a reconnu cette semaine un haut responsable européen sous couvert d'anonymat.

Ce mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz, les Premiers ministres néerlandais Mark Rutte, estonien Kaja Kallas, tchèque Petr Fiala et danois Mette Frederiksen ont appelé les Européens à "redoubler leurs efforts" pour s'assurer que le soutien militaire à l'Ukraine dure "aussi longtemps que nécessaire". "Nous devons donc trouver les moyens d'accélérer la livraison des munitions d'artillerie promises à l'Ukraine", ont-il écrit dans une lettre commune publiée par le quotidien Financial Times.

Le chef de la diplomatie européenne a mis sur la table des discussions une proposition de réforme de la Facilité européenne de paix, instrument utilisé par les Européens pour aider en commun l'Ukraine, afin de renforcer ces commandes à l'industrie. L'idée est de passer du "déstockage actuel à des commandes groupées", a expliqué le haut responsable européen. Et l'Agence européenne de défense (EDA) est un "bon moyen pour augmenter la production", a-t-il assuré. Celle-ci dispose d'un budget de quelque 1,5 milliard d'euros pour financer des commandes groupées à l'industrie européenne.

Les ministres vont également discuter d'une augmentation du budget consacré à l'aide militaire à l'Ukraine. Josep Borrell a proposé une enveloppe supplémentaire de cinq milliards d'euros. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE doivent en discuter jeudi lors d'un sommet extraordinaire, mais aucun accord n'est attendu cette semaine, selon plusieurs diplomates européens.