Guerre en Ukraine : l'UE approuve un 16e paquet de sanctions contre la Russie, comprenant une interdiction d'importer de l'aluminium russe

Vladimir Poutine à Novo-Ogaryovo, en Russie, le 31 janvier 2025. ( POOL / GAVRIIL GRIGOROV )

"Nous sommes déterminés à maintenir la pression sur le Kremlin", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Et de 16. Les ambassadeurs des 27 ont approuvé ce mercredi 19 février un nouveau "paquet" de sanctions contre la Russie, selon des diplomates à Bruxelles. Parmi ces sanctions, une interdiction d'importer de l'aluminium russe dans l'UE.

Ces nouvelles sanctions, qui doivent être formellement adoptées lundi par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, comprennent également de nouvelles mesures visant à limiter les exportations de pétrole russe, selon ces sources. "Nous sommes déterminés à maintenir la pression sur le Kremlin", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X, en saluant cette annonce. Les importations d'aluminium russe ont chuté de 35% en 2023 et cette tendance s'est poursuivie en 2024, selon European Aluminium, qui représente le secteur dans l'UE. En 2023, elles ont rapporté près de 1,25 milliard d'euros à la Russie, selon cette association.

15 paquets de sanctions déjà adoptés par l'UE depuis 2022

Dans son nouveau paquet, l'UE cible également 73 nouveaux pétroliers "fantômes", utilisés par la Russie pour contourner les sanctions déjà existantes destinées à limiter les exportations de pétrole russe. Cette flotte "fantôme", constituée de navires souvent vétustes et non immatriculés, opère essentiellement en mer Baltique. Ils opèrent sans assurances occidentales et avec des équipages manquant d'expérience pour naviguer dans des conditions hivernales.

Leur nombre a explosé depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, après que l'UE et les sanctions occidentales ont ciblé les exportations de pétrole et de produits pétroliers russes afin de tarir les revenus de la Russie. Selon un rapport de l'École d'économie de Kiev, quelque 430 navires ont été identifiés comme constituant cette "flotte fantôme" à l'échelle mondiale. Une interdiction d'importation de certains minerais ou métaux comme le chrome a également été décidée ce mercredi, selon ces diplomates.

Depuis près de trois ans, l'UE a déjà adopté 15 paquets de sanctions ciblant individus et entités en Russie. Plusieurs dizaines ont été ajoutés ce mercredi. Ces sanctions individuelles prévoient un gel des avoirs et une interdiction de se déplacer dans l'UE. Quelque 13 banques russes supplémentaires vont également être déconnectées du système international financier Swift. Ces sanctions, censées affaiblir la machine de guerre russe, sont l'un des enjeux des négociations de paix qui vont s'ouvrir sur l'Ukraine entre les Etats-Unis et la Russie. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a reconnu mardi que l'UE devrait être présente à la table de négociations pour en discuter.