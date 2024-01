Guerre en Ukraine : l'Otan commande 220.000 obus d'artillerie, d'une valeur de 1,1 milliard d'euros

Kharkiv, en Ukraine, le 23 janvier 2024. ( AFP / SERGEY BOBOK )

L'Ukraine tire chaque jour plusieurs milliers d'obus et a alerté sur une pénurie de munitions.

C'est un contrat à 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros). Ce mardi 23 janvier, l'Otan a annoncé avoir conclu une commande pour acquérir des dizaines de milliers d'obus d'artillerie de calibre 155 mm, utilisés par l'armée ukrainienne.

Cette commande, annoncée par le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, devrait permettre l'acquisition de quelque 220.000 obus, selon une source proche de l'Alliance. "La guerre de la Russie en Ukraine est devenue une bataille pour les munitions", a déclaré à cette occasion Jens Stoltenberg, appelant les pays de l'Otan à "signer" des contrats pour augmenter leur production.

Il a également réaffirmé qu'il ne voyait pas à ce stade de menace imminente sur l'Otan, au moment où l'Ukraine va entamer le mois prochain sa troisième année de guerre depuis l'invasion russe de ce pays le 24 février 2022. "Nous ne voyons aucune menace directe ou imminente contre un pays allié de l'Otan et nous surveillons étroitement, bien entendu, ce que fait la Russie", a-t-il assuré devant la presse.

Plusieurs contrats de ce type signés au cours des six derniers mois

L'Ukraine tire chaque jour plusieurs milliers d'obus, et avait alerté la semaine dernière sur une pénurie de munitions. "La pénurie de munitions est un problème très réel et pressant auquel nos forces armées sont actuellement confrontées", avait déploré jeudi le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov sur X (ex-Twitter), à l'occasion du lancement d'une "coalition artillerie" pilotée par la France et les Etats-Unis.

L'Otan s'efforce de renforcer ses capacités de défense et ses stocks pour être en mesure d'aider davantage l'Ukraine. Début janvier, l'Alliance avait annoncé que plusieurs pays alliés, dont l'Allemagne et l'Espagne, avaient signé un contrat pour acquérir jusqu'à 1.000 missiles Patriot, utilisés dans la défense anti-aérienne, pour une valeur estimée à quelque 5,5 milliards de dollars (5 mds d'euros). La NSPA, l'agence de l'Otan en charge des acquisitions et du soutien aux forces armées, avait également signé en 2023 un contrat d'une valeur de 2,4 milliards d'euros pour acquérir des obus de 155 mm de type Howitzer ou des obus de chars.

Au cours des six derniers mois, elle a signé des contrats de ce type pour un total de quelque dix milliards de dollars (900 millions d'euros), a souligné de son côté sa directrice générale Stacy Cummings.