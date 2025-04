Guerre en Ukraine : l'avancée de l'armée russe ralentit pour le 4e mois consécutif

En parallèle, les Ukrainiens ont presque totalement été chassés de leur saillant dans la région russe de Koursk.

Des militaires ukrainiens. ( AFP / ROMAN PILIPEY )

Après un pic au mois de novembre dernier, l'avancée des troupes russes en Ukraine a continué de marquer le pas au mois de mars 2025, avec 240 km2 conquis, selon l'analyse par l' AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Sur le territoire russe en revanche, les forces de Moscou ont presque intégralement chassé les Ukrainiens de la région de Koursk . Ils ne sont plus présents que dans une poche de 80 km2, soit 6% de l'étendue maximale de l'offensive ukrainienne en Russie. Commencée en août 2024, elle avait atteint environ 1.300 km2 en deux semaines. Cette zone d'opération a rétréci au fil des mois suivants. Fin 2024, elle couvrait moins de 500 km2. Et mars a été marqué par une accélération de la contre-offensive russe, qui a fait passer la zone de plus de 400 km2 à environ 80 km2, soit une réduction de 80% en un mois.

Les Ukrainiens à la peine

En Ukraine, les forces russes ont pris près de 150 km2 de moins en mars qu'en février. Leurs avancées ralentissent chaque mois depuis le pic à 725 km2 de novembre 2024 , dans la foulée d'importants mouvements russes sur la ligne de front depuis l'été précédent.

Malgré ces ralentissements, les 12 derniers mois ont été marqués par une progression de l'armée russe en Ukraine, alors que les Ukrainiens ne parviennent pas à regagner de terrain. D'avril 2024 à mars 2025, les Ukrainiens n’ont repris que 77 km2, quand les Russes ont conquis 4.772 km2 . Les forces russes ont donc pris 4.695 km2 net, soit 0,78% du territoire ukrainien incluant la Crimée et le Donbass.

À l'inverse, d'avril 2023 à mars 2024, les Ukrainiens avaient globalement repris du terrain sur les Russes. Si ces derniers avaient conquis 1.300 km2, les forces ukrainiennes avaient en parallèle récupéré 1.373 km2.

Les calculs de l' AFP sont effectués à partir des fichiers communiqués quotidiennement par l'ISW, qui s'appuie sur les informations diffusées par les deux camps, et l'analyse d'images satellites.