Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne assure continuer de se battre dans les ruines de Kourakhové, pourtant revendiquée par les Russes

Ure rue de Kourakhové, en Ukraine, le 2 octobre 2024. ( AFP / ROMAN PILIPEY )

Les soldats ukrainiens continuent de se battre dans la ville de Kourakhové, ravagée par les combats et que Moscou a déclaré avoir conquise, a indiqué l'armée ukrainienne mardi 7 janvier.

Les militaires russes ont affirmé lundi avoir hissé le drapeau de la Russie sur Kourakhové, une ville industrielle de l'est de l'Ukraine et une importante position défensive pour les troupes ukrainiennes dans le sud de ce bassin minier.

La perte de cette ville qui comptait environ 18.000 habitants avant la guerre n'a pas été confirmée par l'Ukraine. Mardi, le groupement de forces Khortytsia, qui se bat dans la zone, déclare même que les "troupes ukrainiennes se maintiennent dans la partie ouest de la ville , à la périphérie ouest de la ville, y compris dans la centrale thermique".

Le porte-parole de ces forces, Viktor Tregoubov, a fait état à la télévision d'une situation "très difficile" dans ce secteur, soulignant qu' "une grande partie de la ville a été détruite" .

"Il n'y a tout simplement pas d'endroit pour la défense car il n'y a pas de fortifications", a-t-il affirmé.

L'état-major de l'armée ukrainienne a quant à lui écrit dans son rapport quotidien que celle-ci avait repoussé 26 attaques russes au cours de la journée écoulée, y compris à Kourakhové.

Incursions russes à Toretsk

La carte des combats établie par le blog militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, fait apparaître la totalité de Kourakhové sous contrôle russe. Selon DeepState, suivi par plus de 800.000 personnes sur Telegram, d'"intenses combats" ont aussi lieu pour Toretsk, plus au nord, où des soldats russes ont pénétré "dans les périphéries nord et nord-ouest".

La chaîne Telegram Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus d'1,3 million de personnes, affirme que Kourakhové est "complètement libérée depuis hier" et que les affrontements se poursuivent à l'ouest de la ville. Elle a également signalé des combats dans "les parties nord et ouest" de Toretsk, qui comptait environ 30.000 habitants avant la guerre.

L'armée russe a avancé de manière lente mais constante sur le front tout au long de l'année 2024, sans toutefois réaliser de percée d'envergure. Elle menace aussi la ville de Pokrovsk, un important nœud logistique pour les forces ukrainiennes.

Ailleurs en Ukraine, un homme de 62 ans qui était au volant de sa voiture a été tué dans une attaque de drone russe dans la région méridionale de Kherson, a annoncé son gouverneur, Oleksandre Prokoudine. Un autre civil a péri dans un bombardement ukrainien sur un quartier d'habitation d'Olechki, également dans la région de Kherson, mais en zone occupée par la Russie, selon les autorités d'occupation locales.