Guerre en Ukraine : Kiev annonce une nouvelle perte d'avion de combat F-16

L'Ukraine avait déjà annoncé fin août la perte d'un premier F-16, qui s'était écrasé en repoussant une attaque de missiles russes, tuant son pilote formé aux Etats-Unis.

L'Ukraine a rapporté vendredi avoir perdu un avion de combat de conception américaine F-16, précieux matériel militaire livré par les Occidentaux, deuxième perte officiellement reconnue d'un appareil de ce type depuis leur obtention.

Ce F-16 "effectuait une mission de défense contre une attaque aérienne ennemie" dans la nuit de jeudi à vendredi lorsqu'il "a été perdu", a expliqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram.

Selon elle, le pilote a "détruit trois cibles aériennes et s'attaquait à la quatrième à l'aide d'un canon embarqué" mais a été confronté à une "situation d'urgence à bord" et a dû s'éjecter de l'appareil. "Le pilote a été rapidement retrouvé et évacué" et se trouve en bonne santé, a-t-elle ajouté.

Un fleuron exposé

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé vendredi dans un communiqué séparé que la Russie avait lancé sur l'Ukraine "112 drones d'attaques" et de divers autres types, continuant ses attaques malgré un ultimatum européen et américain lancé lundi. L'armée de l'air a expliqué avoir abattu 73 de ces drones dans l'est, le nord, le sud et le centre du pays.

Une première perte de F-16 avait été annoncée fin août, avec la mort de son pilote formé aux Etats-Unis. La Russie avait de son côté revendiqué mi-avril avoir abattu un deuxième F-16 sans que cela soit confirmé par les Ukrainiens. L'armée de l'air ukrainienne avait toutefois annoncé la mort d'un de ses pilotes, Pavlo Ivanov, lors d'une mission de combat dans un F-16. Kiev a reçu en août 2024 ces avions de combat après les avoir réclamé à cor et à cri aux Occidentaux pendant plus de deux ans. Ces appareils ont été présentés comme le joyau de la couronne dans la liste du matériel militaire que l'Ukraine a demandé à ses alliés.