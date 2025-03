Guerre en Ukraine : de nombreux pays sont prêts à engager des troupes de maintien d'un cessez-le-feu, selon Londres

Jusqu'ici, la Russie se montre totalement opposée à la présence de troupes européennes en Ukraine.

Volodymyr Zelensky, Keir Starmer et Emmanuel Macron à Londres, au Royaume-Uni, le 2 mars 2025. ( POOL / JUSTIN TALLIS )

Plus de 30 pays devraient rejoindre la "coalition des pays volontaires" que tentent de constituer Paris et Londres, et un "nombre significatif" d'entre eux seront disposés à fournir des troupes pour garantir un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, a assuré le gouvernement britannique lundi 17 mars.

"Nous nous attendons à ce que plus de 30 pays soient impliqués" dans cette coalition, avec "un nombre significatif de pays qui fourniront des troupes, et un groupe plus large (de pays) qui fourniront d'autres contributions", a affirmé un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer, deux jours après l'organisation par Londres d'un sommet virtuel de pays alliés de Kiev.

Dans la foulée de l'ouverture de négociations avec la Russie par l'administration Trump pour obtenir un rapide cessez-le-feu, Keir Starmer et Emmanuel Macron s'efforcent de constituer cette coalition , dont l'objectif serait de dissuader Moscou de violer cette éventuelle trêve.

La Russie totalement opposée à l'envoi de troupes

"Le Premier ministre a indiqué ce week-end qu'il y aurait différentes capacités (engagées) selon les pays, et des discussions opérationnelles sont désormais en cours autour de ce que la coalition des pays volontaires est capable de fournir", a indiqué le porte-parole.

Des responsables militaires des pays soutenant Kiev doivent ainsi se réunir jeudi au Royaume-Uni pour avancer dans ces discussions, a annoncé samedi Keir Starmer.

Outre l'envoi de troupes en Ukraine, que certains pays dont la France et le Royaume-Uni se sont dits prêts à fournir, les contributions attendues pourraient consister en un soutien logistique et technique pour une future force de maintien d'un cessez-le-feu, ou encore l'accueil de personnels sur leur sol, a indiqué le porte-parole de Keir Starmer.

Jusqu'ici, la Russie se montre totalement opposée à la présence de troupes européennes en Ukraine. "La Russie n'a pas demandé son avis à l'Ukraine lorsqu'elle a déployé des troupes nord-coréennes sur la ligne de front l'an dernier", a rétorqué le porte-parole.