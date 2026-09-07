Guerre au Moyen-Orient: nouveau record du diesel américain (Association automobile américaine)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le prix d'un gallon de diesel aux Etats-Unis continue lundi de battre des records avant les élections de mi-mandat américaines, poussé par la guerre au Moyen-Orient qui déstabilise les flux d'hydrocarbures et le fonctionnement des raffineries du Golfe.

Ce carburant a ainsi atteint un record à 5,90 dollars (5,1 euros) le gallon (3,78 litres), selon les données publiées par l'association automobile américaine (AAA), plus haut que vendredi lorsqu'il avait battu le niveau de 2022 au moment de l'invasion russe de l'Ukraine.

Les prix de l'énergie ont fortement progressé depuis le déclenchement par les Etats-Unis d'une guerre contre l'Iran, Téhéran ayant notamment riposté en bloquant le détroit d'Ormuz, axe maritime majeur pour le transport de pétrole et de gaz.

Après plusieurs phases dans la guerre, la reprise des attaques mutuelles depuis le 30 août a donné un nouveau coup d'accélérateur aux prix de l'énergie.

Ce weekend encore, plusieurs attaques ont visé la navigation dans la région du Golfe, où le trafic maritime est toujours réduit, accentuant la tendance haussière.

Par ailleurs, depuis le début de la guerre les produits pétroliers raffinés, comme l'essence, sont plus affectés par le blocage du détroit d'Ormuz.

Les navires adaptés aux transports de produits raffinés transportent beaucoup moins de barils que ceux pour le pétrole brut, donc pour les entreprises, "le surcoût de transport grimpe à environ 50 dollars par baril", avait expliqué fin août le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

"À ce niveau-là, cela ne fonctionne tout simplement pas économiquement", avait-il ajouté.

Les raffineries du Golfe ont subi aussi plusieurs attaques ces derniers mois.

Dans le même temps les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes ont aussi fait chuter la production de produits raffinés en provenance de cette région.

L'enjeu aux Etats-Unis est particulièrement important avant les élections de mi-mandat en novembre, le président Donald Trump ayant promis dès le début de son mandat de faire baisser les prix de l'énergie.

Les Américains doivent d'ores et déjà faire face à une inflation persistante, à 3,4% sur un an en juillet selon l'indice CPI.

Le maintien des coûts de l'énergie à un niveau élevé ne laisse pas entrevoir de répit sur ce front, même si les entreprises admettent avoir de plus en plus de difficulté à répercuter ces coûts sur le prix final.