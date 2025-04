Groupe mutualiste Aéma: bénéfice net quadruplé en 2024, grâce à tous les métiers

Adrien Couret à Paris, le 23 mars 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le groupe d'assurance Aéma a vu son bénéfice net plus que quadrupler en 2024, à 211 millions d'euros, porté par tous les métiers du groupe mutualiste, selon un communiqué publié mercredi.

"Avec le nouveau plan stratégique, s'ouvre maintenant une période de consolidation permettant à chacune des marques du groupe d'élever sa performance", indique le directeur général d'Aéma Groupe Adrien Couret, citant dans le communiqué "le développement remarquable de la Macif, le retour à l'équilibre d'Aésio mutuelle, la transformation continue d'Abeille Assurances, la fusion opérationnelle d'Ofi Invest".

Le chiffre d'affaires d'Aéma a progressé de 3,6% à 16,1 milliards d'euros, et le bénéfice net s'est redressé après avoir été laminé par les aléas climatiques en 2023, où il avait chuté à 50,9 millions d'euros.

L'année 2024 n'a pourtant été "pas si bonne que ça au niveau climatique avec beaucoup de sinistres d'intensité moyenne", et "une pluviométrie très importante", qui a causé "une hausse de près de 20% des dégât des eaux" sur l'année, a souligné M. Couret lors d'une conférence de presse.

La charge climatique ressort à 420 millions d'euros, contre 446 millions l'année précédente.

Le niveau de solvabilité du groupe en 2024 a atteint 171%, en baisse de 7 points sur un an, mais en hausse de 16 points depuis la création du groupe en 2021.

Pour le métier Dommages, le chiffre d'affaires augmente de 6,7% à 6,1 milliards d'euros, porté par "les revalorisations tarifaires, et plus spécifiquement par une forte dynamique de développement de la Macif", souligne le groupe. Mais il enregistre une perte nette de 21 millions, en amélioration sur un an.

Le ratio combiné, qui désigne le rapport entre les coûts totaux (indemnités, commissions, frais généraux) et les primes encaissées, "reste historiquement élevé en raison des dégâts des eaux et du coût des matériaux", souligne M. Couret qui s'attend à ce que la "donne des droits de douane" alourdisse encore ces coûts.

Sur le métier Santé-Prévoyance, le chiffre d'affaires est stable à 3,4 milliards d'euros, mais le groupe a réussi à dégager un bénéfice net de 48 millions d'euros, contre une perte l'année précédente.

Le bénéfice net du métier Épargne-Retraite progresse de 10% à 111 millions d'euros et "reste le principal contributeur du résultat du groupe".

Enfin, le résultat contributif de la Gestion d'actifs est de 73 millions d'euros (+26 millions par rapport à 2023) et l'encours reste globalement stable, à 200,8 milliards d'euros.