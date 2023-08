Grogne des policiers : visite informelle de Gérald Darmanin dans un commissariat de Marseille

Autour d'un café, il a échangé durant une heure avec une soixantaine de policiers.

Le ministre de l'Intérieur s'est rendu mardi 8 août sans la presse dans un commissariat de Marseille, la ville d'où était parti le mouvement de colère des policiers après l'incarcération d'un des leurs, soupçonné d'avoir blessé grièvement avec un LBD, Hedi, un homme de 22 ans, ont indiqué des policiers.

Gérald Darmanin avait annoncé qu'il se rendrait dans cette ville pour échanger avec les fonctionnaires, sans donner de date pour sa venue. Il est arrivé, sans presse, et non accompagné d'élus, à 10h dans le commissariat du XVe arrondissement, a-t-on ajouté de même source.

Il a félicité les fonctionnaires qui, dimanche, avaient saisi 220 kg de cannabis, a-t-on poursuivi. Puis, "de manière informelle", autour d'un café, il a échangé durant une heure avec une soixantaine de policiers de ce commissariat qui le souhaitaient, selon la source policière.

Grève du zèle et arrêts maladie

La colère des policiers avait éclaté après le placement en détention provisoire le 21 juillet d'un policier de la Bac de Marseille, soupçonné d'avoir blessé grièvement au crâne Hedi, 22 ans, en marge des émeutes début juillet. Son placement en détention provisoire a été maintenu la semaine dernière par la justice.

Pour manifester leur mécontentement -les policiers ne disposent pas du droit de grève- certains agents se sont mis en arrêt maladie. D'autres ont répondu à l'appel du syndicat Unité SGP Police et se sont mis en "code 562", un jargon policier qui signifie qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles.

Depuis, sous la houlette du ministère de l'Intérieur, la hiérarchie policière a prévenu qu'elle refuserait les arrêts maladie qu'elle considèrerait comme injustifiés et procèderait à des retenues sur salaires.