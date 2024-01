Grogne des agriculteurs : "Pas question que la CGT se rallie à nous", clame le président des JA

"On n'est pas sur les mêmes combats, on n'est pas sur les mêmes enjeux", a tranché le président des Jeunes agriculteurs.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les Jeunes agriculteurs (JA) ne veulent pas du soutien de la CGT, qui a appelé jeudi ses militants à rejoindre les manifestations d'agriculteurs. "Pour l'instant, il n'est pas question que la CGT se rallie à nous", a déclaré vendredi 26 janvier le président des JA, Arnaud Gaillot, sur Sud Radio .

"On ne s'est jamais rallié à des mouvements sociaux. On n'a jamais profité d'autres mouvements sociaux pour aller expliquer notre désarroi", a souligné le responsable de l'organisation qui, associée avec la FNSEA, représente la majorité de la profession. "On n'est pas sur les mêmes combats, on n'est pas sur les mêmes enjeux , il n'est pas question qu'on mélange les sujets", a-t-il ajouté.

"Les salariés et les paysans peuvent s'unir", selon Sophie Binet

Dans un message jeudi, la CGT a appelé ses adhérents à "créer les conditions permettant de faire converger les revendications des salarié·es, des travailleuses et des travailleurs agricoles et des agricultrices et des agriculteurs".

"Ce sont les mêmes qui tirent les revenus des paysans vers le bas et qui exploitent les salariés dans l'agroalimentaire et la grande distribution", a déclaré vendredi sur France 2 Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. "Les salariés et les paysans peuvent s'unir pour dénoncer ces multinationales et ces marges qui sont réalisées sur le dos des salariés et des paysans", a-t-elle ajouté.

La CGT est en contact avec la Confédération paysanne, le 3e syndicat agricole du pays, classé à gauche, et des militants CGT sont bien accueillis sur les barrages où ils se rendent, en Ariège ou dans la Manche par exemple, a affirmé la responsable.