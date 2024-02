Grogne des agriculteurs : "La colère est toujours là", prévient la FNSEA à quelques jours du Salon de l'agriculture

Des manifestants à Bouvron, le 18 janvier 2024. ( AFP / LOIC VENANCE )

"Ce n'est pas parce que les gens sont repartis dans les exploitations que le sujet est terminé", a mis en garde Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, ce lundi 19 février sur Europe 1, à quelques jours du Salon de l'agriculture.

Malgré des annonces du gouvernement en faveur des agriculteurs, la grogne ne faiblit pas. A cinq jours du Salon de l'agriculture, "la colère est toujours là" et l'attente vis-à-vis du gouvernement "est très forte", a déclaré ce lundi 19 février Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire en France, sur les ondes d'Europe 1.

"Ce n'est pas parce que les gens sont repartis dans les exploitations que le sujet est terminé", a affirmé sur le responsable du syndicat qui avait appelé début février à suspendre les actions, après deux semaines de crise agricole. "On est conscient aussi que, parfois, cela nécessite un peu de temps pour faire bouger les lignes", a souligné Arnaud Rousseau ce lundi. Mais désormais, "on va arriver dans le temps où on va attendre la décision politique", a-t-il relevé.

Le patron de la FNSEA sera reçu mardi, au côté du patron des Jeunes agriculteurs (JA), par le président de la République. Arnaud Rousseau dit vouloir faire part à Emmanuel Macron de "la nécessité" de ne "pas prendre de demi-mesures". "Il faut y aller à fond, il faut y aller profondément, il faut y aller dans la durée parce que l'attente est tellement forte que si la réponse n'était pas au rendez-vous, derrière, on ouvre une période d'incertitude majeure qui serait finalement contreproductive pour le gouvernement", a-t-il prévenu.

Lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture samedi, Emmanuel Macron devra annoncer "ce qu'est sa vision de l'agriculture des prochaines années et ce qu'on fait tout de suite", a avancé Arnaud Rousseau. Si les annonces ne sont pas à la hauteur des attentes, "les agriculteurs feront le constat qu'on se moque d'eux et j'imagine que les actions reprendront", a-t-il ajouté.