Grogne des agriculteurs : "Faire le coup de force à Rungis" n'est "pas une bonne idée", selon la FNSEA

Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, sur le barrage de l'autoroute A16, près de Beauvais, le 28 janvier 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"La détermination est totale" mais "il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire dans la rigueur, et il faut le faire dans l'échange", a affirmé le président de la FNSEA Arnaud Rousseau ce mardi 30 janvier sur Europe 1.

"Je rappelle la nécessité du calme, de la non-violence". Le président de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, Arnaud Rousseau a estimé ce mardi 30 janvier que d'aller "faire le coup de force à Rungis", poumon alimentaire de Paris, n'était "pas une bonne idée", se démarquant vivement de la Coordination rurale.

"Notre objectif, ce n'est pas d'affamer les Français, on veut les nourrir. Et donc ceux de nos compétiteurs syndicaux qui veulent aller à Rungis pour faire le coup de force, nous, on a dit depuis le début que ce n'était pas une bonne idée", a déclaré le président de la puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) sur Europe 1 , rappelant "la nécessité du calme, de la non-violence", a-t-il dit.

Ce mardi matin, un convoi de quelque 200 tracteurs de la Coordination rurale (CR) se dirigeant vers Rungis, au sud de Paris, a été brièvement bloqué sur l'A20 par les gendarmes à hauteur de Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne). Le président de la CR dans le département Thomas Hégarty a déclaré qu'une partie du convoi avait "défoncé les barrières de sécurité pour rejoindre l'ancienne nationale qui longe l'A20". La FNSEA a opté pour une stratégie différente, consistant à encercler Paris, en bloquant la circulation sur les grands axes à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville.

"La détermination est totale", a affirmé Arnaud Rousseau, mais "il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire dans la rigueur, et il faut le faire dans l'échange, c'est ce que l'on a fait hier à Matignon", lors d'une réunion de plus de trois heures avec le Premier ministre Gabriel Attal. "On a compris qu'on était soutenu par les Français. Mais les Français, ils n'attendent pas de nous qu'on casse tout. Ils attendent de nous qu'on puisse rentrer dans nos exploitations pour continuer à les nourrir. Je sais que ce qu'il se passe en Ile-de-France peut aussi causer quelques troubles", a-t-il ajouté.