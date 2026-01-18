 Aller au contenu principal
Groenland-Washington s'expose à des droits de douane de l'UE de 93 mds d'euros
information fournie par Reuters 18/01/2026 à 21:49

Des droits de douane de l'Union européenne (UE) sur des produits américains d'une valeur de 93 milliards d'euros entreront automatiquement en vigueur le 6 février si Washington ne parvient pas à un accord avec Bruxelles, après que Donald Trump a menacé d'imposer des taxes sur les alliés européens pour les convaincre de le laisser acquérir le Groenland, a déclaré dimanche un diplomate de l'UE.

Les droits de douane de l'UE sur les biens américains ont été suspendus en août pour une durée de six mois après la signature d'un accord commercial entre Bruxelles et Washington.

Cet accord est désormais fragilisé à cause de l'escalade de tensions au sujet du Groenland.

(Reportage d'Andreas Rinke; version française Zhifan Liu)

Groenland
