Groenland-Un sommet de l'UE en urgence après les menaces douanières de Trump

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré dimanche avoir décidé de réunir un sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union européenne (UE) dans les prochains jours pour discuter de la réponse des Vingt-Sept à apporter aux menaces douanières de Donald Trump qui cherche à s'emparer du Groenland.

Antonio Costa, qui dirige les sommets de l'UE, a dit sur les réseaux sociaux que lors de ses consultations, les membres du bloc européen ont signifié leur soutien solide au Danemark et au Groenland et ont déclaré être prêts à se défendre de toute forme de coercition tout en continuant d'entretenir des relations constructives avec Washington.

Ce sommet en personne pourrait se tenir jeudi, selon un diplomate de l'UE.

