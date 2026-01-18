 Aller au contenu principal
Groenland-Un sommet de l'UE en urgence après les menaces douanières de Trump
information fournie par Reuters 18/01/2026 à 21:37

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré dimanche avoir décidé de réunir un sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union européenne (UE) dans les prochains jours pour discuter de la réponse des Vingt-Sept à apporter aux menaces douanières de Donald Trump qui cherche à s'emparer du Groenland.

Antonio Costa, qui dirige les sommets de l'UE, a dit sur les réseaux sociaux que lors de ses consultations, les membres du bloc européen ont signifié leur soutien solide au Danemark et au Groenland et ont déclaré être prêts à se défendre de toute forme de coercition tout en continuant d'entretenir des relations constructives avec Washington.

Ce sommet en personne pourrait se tenir jeudi, selon un diplomate de l'UE.

(Reportage de Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski, Andrew Gray et Lili Bayer; version française Zhifan Liu)

Groenland
Donald Trump
