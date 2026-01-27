Groenland-Les PM danois et groenlandais à Berlin et Paris pour s'assurer de soutiens

La Première ministre danoise et le Premier ministre groenlandais ont rencontré mardi le chancelier allemand Friedrich Merz et seront reçus mercredi par le président français Emmanuel Macron dans le cadre de visites destinées à s'assurer de soutiens européens face aux velléités du président américain Donald Trump à l'égard du Groenland, territoire autonome danois.

Si Donald Trump a atténué la semaine dernière sa position, déclarant lors du Forum économique mondial de Davos ne pas vouloir recourir à la force pour le Groenland, la volonté du président américain de contrôler l'île de l'Arctique a provoqué des secousses sans précédent depuis des décennies dans les relations transatlantiques.

Elle a également incité les Européens à accélérer leurs efforts destinés à réduire leur dépendance à l'égard des Etats-Unis, sur fond également de tensions commerciales issues de la politique de droits de douane du chef de la Maison blanche. Donald Trump est toutefois

revenu sur sa menace

de surtaxes douanières contre huit pays européens, dont la France et le Danemark, pour leur soutien au Groenland, disant avoir scellé avec l'Otan un cadre d'accord en vue d'un "accès total" à l'île.

"J'ai une profonde gratitude envers les Américains", a déclaré mardi la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, à la chaîne de télévision publique allemande ARD. "Mais il y a désormais de telles perturbations que la chose la plus importante pour moi est que les Européens fassent le bon choix afin d'être en capacité de protéger notre peuple, notre pays, nos libertés et notre sécurité".

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que Friedrich Merz a réaffirmé lors de la réunion la solidarité de Berlin à l'égard du Danemark et du Groenland. Le chancelier allemand a "régulièrement dit clairement que l'Allemagne, en tant qu'allié de l'Otan, allait oeuvrer davantage à la sécurité dans le Grand Nord dans le cadre de l'Otan", a ajouté le porte-parole. "C'est un intérêt transatlantique commun".

Mette Frederiksen et le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen sont désormais attendus à Paris. Emmanuel Macron recevra mercredi les deux dirigeants afin de leur réaffirmer le soutien de la France face aux convoitises de Donald Trump sur le Groenland, a annoncé l'Elysée.

"Le chef de l'Etat réaffirmera à cette occasion la solidarité européenne et le soutien de la France à l'égard du Danemark et du Groenland, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale", a déclaré mardi la présidence française. "Les trois dirigeants échangeront sur les enjeux de sécurité dans l'Arctique et sur le développement économique et social du Groenland, que la France et l'Union européenne sont prêtes à accompagner", a-t-elle ajouté.

Mette Frederiksen a dit mardi être "très, très heureuse du soutien européen massif". "Quand l'Europe est solidaire, et quand l'Europe s'affirme, cela fonctionne", a-t-elle poursuivi auprès de l'ARD.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, qui s'était notamment entretenu avec Donald Trump à Davos, a dit lundi être convenu avec le président américain de la mise en place de deux "

axes de travail

" pour désamorcer les tensions entre les Européens et Washington à propos du Groenland.

Donald Trump a répété par le passé son désir

d'acheter le Groenland

, bien que les dirigeants danois et groenlandais ont déclaré que l'île n'était pas à vendre.

(Stine Jacobsen et Anna Ringstrom à Copenhague, Alexander Ratz à Berlin, Bertrand Boucey à Paris; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)