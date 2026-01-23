 Aller au contenu principal
Groenland-La France dit ne pas avoir de détails sur l'accord entre les USA et l'Otan
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 09:05

Jean-Noël Barrot, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a déclaré vendredi ne pas avoir encore de détails sur l'accord-cadre conclu entre les Etats-Unis et l'Otan sur le Groenland, territoire semi-autonome danois pour lequel Washington dit avoir obtenu un "accès total".

"Je n'ai pas les détails à ce stade (de cet accord), mais ce que je puis dire c'est que nous soutons le Danemark qui est évidemment souverain et qui est le, je dirais le premier acteur de cette négociation. Et nous le soutiendrons toujours, ainsi que les autorités groenlandaises", a déclaré sur BFMTV/RMC Jean-Noël Barrot.

Le ministre a indiqué qu'il se rendrait "sans doute" au Groenland "dans les prochaines semaines".

L'accord-cadre a été annoncé mercredi par le président américain Donald Trump à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire général de l'alliance, Mark Rutte, en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse.

La France, les Etats-Unis et le Danemark sont membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

