Groenland-L'UE serait "malavisée" de prendre des mesures de rétorsion contre les USA-Bessent
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 17:04

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a mis en garde lundi les Européens contre toute mesure de rétorsion "malavisée" envers les Etats-Unis dans la confrontation qui les oppose sur le sort du Groenland.

"Je pense que ce serait très malavisé", a-t-il déclaré à des journalistes qui l'interrogeaient à ce sujet en marge du Forum de Davos.

"Je pense que toute le monde doit le prendre [le président Trump] aux mots", a-t-il souligné, évoquant la menace de surtaxes douanières brandie par le chef de la Maison blanche.

(Reportage David Milliken, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)

