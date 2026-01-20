Groenland et Ukraine ne sont pas "interchangeables" : Zelensky s'inquiète d'une perte d'attention sur l'agression russe

Confrontée aux vagues incessantes de frappes visant notamment son infrastructure énergétique au coeur de l'hiver, l'Ukraine est plongée dans une "guerre à grande échelle" que les tensions entre Europe et Etats-Unis au sujet du territoire arctique ne doivent pas éclipser, exhorte le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky, à Paris, le 6 janvier 2026 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Nous avons un agresseur spécifique, des victimes spécifiques". Volodymyr Zelensky, s'est dit "inquiet" mardi 20 janvier d'une perte d'attention internationale sur le conflit en Ukraine à cause du différend causé par les déclarations tonitruantes de Donald Trump sur le Groenland.

"Je suis inquiet de toute perte d'attention en plein conflit à grande échelle", a déclaré Volodymyr Zelensky à des journalistes, ajoutant cependant que le différend autour du territoire autonome danois et la guerre en Ukraine ne devraient pas être considérés comme des sujets "interchangeables". Volodymyr Zelensky a rappelé que son pays était confronté "à une guerre à grande échelle. Nous avons un agresseur spécifique, des victimes spécifiques".

"Je veux vraiment que les Etats-Unis entendent l'Europe"

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée en 2022, est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Près de la moitié de la capitale Kiev était de nouveau privée de chauffage mardi, par des températures glaciales, après une nouvelle série de frappes nocturnes russes.

Le dirigeant ukrainien a aussi appelé Washington à résoudre par la négociation son différend sur le Groenland qui menace l'entente avec les alliés européens membres de l'Otan. "Je veux vraiment que les Etats-Unis entendent l'Europe, l'entendent vraiment dans un format diplomatique" , a-t-il déclaré. Le président américain martèle depuis plusieurs semaines vouloir faire du Groenland, île autonome appartenant au Danemark, un territoire américain, déclenchant une sévère crise diplomatique avec les Européens. Donald Trump menace en outre plusieurs pays européens, opposés à ses ambitions, de nouveaux droits de douane, faisant craindre une nouvelle guerre commerciale.