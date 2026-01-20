Groenland : des avions militaires américains et canadiens vont "arriver" pour "des activités prévues de longue date"

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord n'a pas précisé le nombre d'avions en question ou encore la nature des missions prévues.

La base américaine de Pittufik, au Groenland, le 6 janvier 2026. ( POOL / JIM WATSON )

Des avions militaires et canadiens doivent "bientôt arriver" au Groenland pour participer à des "activités prévues de longue date" sur ce territoire que Donald Trump veut acquérir à tout prix.

Ces avions militaires "soutiendront diverses activités prévues de longue date" par le commandement et s'appuieront sur "la coopération durable en matière de défense entre les États-Unis et le Canada, ainsi que le royaume du Danemark", a indiqué lundi 19 janvier le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) dans un message sur le réseau social X.

Coordination avec le Danemark

Ils doivent "bientôt arriver sur la base aérienne de Pituffik", dans l'ouest du Groenland, est-il précisé.

Ce déploiement arrive au moment où Donald Trump menace de prendre le contrôle du Groenland et envisage pour ce faire d'imposer des surtaxes douanières à plusieurs pays alliés européens.

Sollicité par l' AFP , le Norad n'a pas dans l'immédiat apporté de précisions sur le nombre d'avions en question ou encore la nature des missions prévues.

Le commandement américano-canadien, qui joue un rôle stratégique dans la détection des intrusions aériennes en Amérique du Nord, a néanmoins précisé que cette activité avait été coordonnée avec le Danemark et que les autorités du Groenland en étaient également informées.