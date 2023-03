Grèves et manifestations : jeudi 6 avril, prochain temps-fort de mobilisation contre la réforme des retraites

Le début du mois d'avril verra Elisabeth Borne recevoir les syndicats, avant une nouvelle journée nationale de mobilisation. De quoi faire bouger les lignes, ou confirmer les désaccords ?

Laurent Berger, le 28 mars 2023, à Paris ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Au soir d'une nouvelle journée de mobilisation,l'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites a appelé mardi à une onzième journée de "grève et de manifestations" le jeudi 6 avril, estimant que "l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions" inquiétante .

L'intersyndicale "appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays", a-t-elle fait savoir dans un communiqué lu par les deux co-délégués de Solidaires, Simon Duteil et Murielle Guilbert. "Après deux mois d’un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions dans le pays qui nous inquiète très fortement", affirment les syndicats.

"En ne répondant pas à la demande de retrait, en usant du 49.3, l’exécutif a fait le choix d’accentuer la crise démocratique et sociale. Pourtant, dès le début, les organisations syndicales et de jeunesse avaient prévenu l’exécutif du risque d’explosion sociale que pouvait provoquer cette reforme injuste, injustifiée et brutale", poursuivent-ils.

Les syndicats reçus à Matignon... pour quoi faire?

Ils soulignent que "plus de deux millions" de personnes se sont mis en grève et ont manifesté mardi, mettant en exergue un "monde du travail (qui) s’est une nouvelle fois mobilisé dans toute la France de façon massive et déterminée, pour le retrait de la réforme des retraites", avec la jeunesse "encore une fois" très présente dans les mobilisations.Mardi, le ministère de l'Intérieur a recensé 740.000 manifestants dans toute la France, dont 93.000 à Paris, la CGT "plus de 2 millions" dont 450.000 dans la capitale.

Graphique montrant les principales manifestations en France depuis 1995, dont celles concernant une réforme des retraites ( AFP / Emmanuelle MICHEL )

D'ici là, les syndicats ont rendez-vous avec Elisabeth Borne. Lundi 3, mardi 4 ou mercredi 5 ? La date n'est pas encore arrêtée mais "on ira", a révélé le leader de la CFDT Laurent Berger sur TMC jeudi soir.

"De quoi voulez-vous parler d'autre?"

A l'antenne de franceinfo , mercredi 29 mars, Laurent Berger insiste sur le symbole du report de l'âge de départ à 64 ans : "Si on me dit vous ne pouvez pas en parler, ils sortiront de la salle ou on partira. Mais on va parler des 64 ans". "Il y a toujours une profonde contestation, un profond rejet, un ressentiment et une colère qui montent. C'est de ça dont il faut qu'on parle! De quoi voulez-vous parler d'autre?", a t-il demandé.

La veille, Laurent Berger a confirmé les intentions des syndicats d'honorer l'invitation à Matignon. "On ira. On en a parlé entre nous. Oui, on pense collectivement qu'il faut y aller pour porter nos propositions", a déclaré Laurent Berger. "Y compris" la proposition de médiation dans le dur conflit des retraites dont l'hypothèse avait pourtant été balayée par Olivier Véran dans la journée. Matignon a confirmé l'invitation mais n'a fait aucun commentaire sur son ordre du jour .