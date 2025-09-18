 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grèves : EDF signale une baisse de production de 4.000 MW dans ses centrales
information fournie par Boursorama avec Media Services 18/09/2025 à 17:53

Sur son site Internet, EDF indique que "la baisse de production est susceptible de se prolonger jusqu'à la fin du mouvement social annoncé". ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Sur son site Internet, EDF indique que "la baisse de production est susceptible de se prolonger jusqu'à la fin du mouvement social annoncé". ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'électricien français a enregistré à la mi-journée des baisses de charge d'électricité équivalentes à quatre réacteurs nucléaires.

La France compte au total 57 réacteurs nucléaires. Les centrales thermiques (gaz) de Blénod (Moselle) et Martigues (Bouches-du-Rhône), et les centrales nucléaires de Saint-Alban (Isère), Flamanville (Manche) et Saint-Laurent (Loir-et-Cher) concentraient ces baisses.

" La baisse de production est susceptible de se prolonger jusqu'à la fin du mouvement social annoncé ", a indiqué EDF sur son site internet.

Dans le secteur des industries électriques et gazières, qui connaît une grève à l'appel de la CGT depuis le 2 septembre pour une hausse des salaires et un abaissement de la fiscalité de l'énergie, la CGT a fait état d'une "grosse mobilisation", notamment sur ses bastions des terminaux méthaniers et stockages souterrains de gaz naturel.

Une mobilisation plus importante que celle du 10 septembre

Dans ce contexte de mobilisation nationale à l'appel cette fois de l'ensemble des syndicats contre le projet de budget du gouvernement, la mobilisation est en effet plus importante que dans le cadre du mouvement du 10 septembre à l'appel de la seule CGT.

EDF, plus gros employeur du secteur, a relevé un taux de 17% de grévistes sur les effectifs totaux de l’entreprise (l'entreprise ne communique pas le taux de grévistes par rapport aux effectifs présents).

Chez Enedis, gestionnaire du réseau de distribution, la CFE-Energie, deuxième syndicat de la branche, a fait état d’un taux de grévistes de plus de 27% sur les effectifs totaux de l’entreprise, un chiffre confirmé par la direction. "Un taux important", a souligné un responsable de la CFE-Energie.

Budget France
Mouvements sociaux

4 commentaires

  • 18:24

    chaque jour qd il y a trop de vent ou de soleil.. EDF perd de la marge beneficiaire.. en ralentissant sa production nucleaire tout en ayant tjs les couts .. une centrale nucleaire à l arret conserve plus de 95 % des couts.. le cout de l uranium est marginal.. on parle de 3 % .. j ai mis 5 % LOL.. mais bon ca fait exploser les couts que de ne pas produire alors qu il y a de la demande.. juste pour laisser la place à de l energie intermittente hors de prix vu le prix de rachat

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un avion de chasse israélien F15
    Israël dit attaquer des cibles du Hezbollah au Sud-Liban
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    Israël a annoncé jeudi avoir effectué des frappes aériennes contre des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses forces dans la région. Dans le cadre d'une trêve avec Israël conclue en novembre ... Lire la suite

  • Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie
    Russie, un complexe pétrochimique et une raffinerie visés par des drones ukrainiens
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite

  • L'aéroport de Toulon-Hyères, exploité par Vinci. (Crédit: / Vinci)
    Vinci : Cobra IS décroche un contrat de 885 millions d'euros dans les pays baltes
    information fournie par AOF 18.09.2025 18:26 

    (AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert avec la baisse des taux de la Fed
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street était également sur une note positive à la mi-séance après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué prévoir de nouvelles baisses de taux directeurs d'ici la fin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank