Grenoble : la taxe foncière augmente de 25% pour financer notamment un "bouclier social et climatique"

En 2021, le taux d'imposition sur le foncier bâti était de 54,72% à Grenoble, le quatrième le plus élevé en France, selon les données de l'observatoire UNPI des taxes foncières.

Un "bouclier social et climatique". Vendredi 27 janvier, la ville de Grenoble a annoncé une prochaine augmentation de 25% de la part communale de la taxe foncière afin de financer des investissements. Cette hausse, "son seul levier fiscal", doit être examinée ce lundi en conseil municipal et viendra s'ajouter à une augmentation de 7% des bases décidée nationalement.

Elle a pour but de lever environ 44 millions d'euros dont la moitié servira à "faire face à l'inflation, au coût de l'énergie, ou encore à la hausse du point d'indice des agent-es", selon un communiqué de la municipalité écologiste. L'autre moitié sera versée dans un plan d'investissement existant dédié aux transitions (12 millions d’euros), au renforcement du service public et à la mise en place d'un bouclier social et climatique (11 millions d'euros), selon la même source.

Ce bouclier, qui devrait être lancé cette année, "concernera les trois premiers postes de dépense des Grenoblois-es, qui sont aussi les trois leviers principaux d'émission de gaz à effet de serre : le logement et l'énergie, les mobilités et espaces publics, ainsi que l'alimentation", explique le communiqué.

Deux musées gratuits

La Ville entend aussi rendre gratuit pour tous l'accès au muséum d'histoire naturelle, au musée Stendhal et aux collections permanentes du musée de Grenoble. Elle prévoit également une tarification sociale renforcée dans les cantines et veut aller vers la gratuité totale des fournitures scolaires.

La hausse annoncée de la taxe foncière a été jugée "regrettable" par le groupe d'opposition municipale Nasa (Nouvel Air, socialistes et apparentés), qui met en avant dans un communiqué le risque de "fragiliser de nombreux Grenoblois à faibles ressources, les retraités avec des pensions modestes, mais aussi ceux de la classe moyenne". "C'est plus 32% sur la feuille des Grenoblois au moment où la ville s'endette comme elle ne s'est jamais endettée", souligne auprès de l'AFP le conseiller municipal d'opposition Alain Carignon (LR), qui a appelé les Grenoblois à manifester lundi contre la mesure.

La ville de Grenoble n'avait pas augmenté son taux d'imposition sur le foncier bâti depuis 2009, selon le site de la ville. En 2021, ce taux était de 54,72%, le quatrième le plus élevé en France derrière Angers, Amiens et Poitiers, selon les données de l'observatoire UNPI des taxes foncières.