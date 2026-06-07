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Grèce-Secousses sismiques ressenties sur une île proche d'Athènes, aucun blessé signalé
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 14:41

Plusieurs séismes d'une magnitude allant de 4,3 à 5,2 ont été ressentis dimanche sur l'île grecque d'Eubée, au nord-est d'Athènes, mais aucun blessé n'a été signalé, a déclaré le ministère de la Protection civile.

On signale de même source quelques glissements de terrain mineurs sur le réseau routier et de légers dégâts sur quelques maisons.

La secousse a été ressentie dans la capitale grecque, située à environ 130 km de là.

L'activité sismique est considérée par les scientifiques comme habituelle dans le nord de l'île, où des villages sont posés sur de multiples failles.

La Grèce est l'un des pays d'Europe les plus exposés aux séismes, mais la plupart des tremblements de terre ne font aucune victime.

(Reportage Angeliki Koutantou Version française Elizabeth Pineau)

Environnement
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