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Grèce-Quatrième journée de lutte contre un incendie au nord-ouest d'Athènes
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 12:41
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par Louisa Gouliamaki, Vania Turner et Angelos Tsatsis

Des centaines de pompiers grecs continuaient de lutter lundi contre un incendie au nord-ouest d’Athènes, pour la quatrième journée consécutive, alors que les flammes, attisées par des vents violents, ont ravagé des habitations et des milliers d’hectares de terres agricoles et de forêts.

D'importants moyens de lutte contre les incendies, appuyés par des camions-citernes et 21 appareils aériens, ont été déployés tôt lundi près des localités de Kandili et d’Agia Skepi, alors que les flammes engloutissaient les forêts de pins avoisinantes.

Les autorités locales ont utilisé des engins lourds pour créer des pare-feux afin d’empêcher le feu de forêt d’atteindre les habitations. Les évacuations d’urgence par voie terrestre et maritime se poursuivaient également lundi.

"Nous menons un combat inégal face aux conséquences de la crise climatique" a déclaré le ministre grec délégué chargé de la crise climatique, Kostas Katsafados, à la chaîne publique ERT.

Il a ajouté que les vents violents de ces derniers jours avaient empêché les avions bombardiers d'eau de puiser de l’eau de mer et de la déverser sur la zone, laissant les forces terrestres lutter seules contre les flammes.

L’enquête préliminaire suggère que l’incendie qui s’est déclaré la semaine dernière dans la région de Béotie, au nord-ouest d’Athènes, a été provoqué par des étincelles provenant de conducteurs vibrants sur une ligne électrique privée transportant l’électricité produite par des éoliennes.

Deux ressortissants grecs, un ingénieur électricien et un entrepreneur, ont été arrêtés et sont poursuivis pour incendie volontaire.

Ces dernières années, les lignes électriques défectueuses ont été la principale cause des grands feux de forêt en Grèce.

Trois pompiers sont morts en Crète et dans le Péloponnèse le 29 juillet, un lourd bilan pour une saison des incendies qui s'était jusqu'à présent avérée relativement clémente selon les normes locales.

Deux personnes ont également péri dimanche dans une collision entre deux hélicoptères de lutte contre les incendies près de la commune balnéaire de Psatha, à environ 60 kilomètres d’Athènes. Les autorités grecques tentent de déterminer la cause de la collision survenue alors que les appareils volaient à basse altitude.

L’Europe, étouffée par une période de vagues de chaleur record et de faibles précipitations, est ravagée par des feux de forêt cet été. La France et l’Espagne ont été particulièrement touchées, même si les incendies se sont calmés ce week-end, offrant quelque répit.

(Avec Angeliki Koutantou, Renée Maltezou et Lefteris Papadimas ; rédigé par Angeliki Koutantou ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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