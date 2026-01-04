Grèce-Perturbations dans les aéroports en raison d'une panne du système de communication

Le trafic aérien en Grèce a été fortement perturbé pendant plusieurs heures dimanche en raison d'un problème de fréquences radio qui a paralysé le contrôle aérien, bloquant des milliers de voyageurs.

Selon les autorités, le problème a commencé à 8h59 heure locale (6h59 GMT), au moment où les fréquences radio aéronautiques ont subi des interférences, provoquant la fermeture de l'espace aérien grec à titre préventif.

L'incident, d'une ampleur sans précédent selon les autorités, a retardé des dizaines de vols à la fin de l'un week-end parmi les plus chargés de l'année.

L'origine de la perturbation restait à déterminer.

Le syndicat des contrôleurs aériens a mis en cause la vétusté des équipements.

Les choses sont rentrées progressivement dans l'ordre grâce à l'utilisation par les pilotes de fréquences de secours pour rester en contact avec les contrôleurs au sol.

"Pour une raison inconnue, toutes les fréquences ont été soudainement coupées (…) Nous ne pouvions plus communiquer avec les avions en vol", a dit Panagiotis Psarros, président de l'Association des contrôleurs aériens grecs, à la chaîne de télévision publique ERT.

"Pour l’instant, le problème semble résolu", a-t-il déclaré à Reuters. "On ne nous a pas dit comment le problème est apparu ni comment il a été réglé. Progressivement, le trafic aérien semble revenir à la normale."

Selon lui, l'origine du problème pourrait être une panne des systèmes de radiofréquences centraux du centre de contrôle d'Athènes et de Macédoine.

(Reportage de Renee Maltezou, Valentini Anagnostopoulou, Lefteris Papadimas et Angeliki Koutantou ; version française Elizabeth Pineau)