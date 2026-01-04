 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grèce-Perturbations dans les aéroports en raison d'une panne du système de communication
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 19:10

Le trafic aérien en Grèce a été fortement perturbé pendant plusieurs heures dimanche en raison d'un problème de fréquences radio qui a paralysé le contrôle aérien, bloquant des milliers de voyageurs.

Selon les autorités, le problème a commencé à 8h59 heure locale (6h59 GMT), au moment où les fréquences radio aéronautiques ont subi des interférences, provoquant la fermeture de l'espace aérien grec à titre préventif.

L'incident, d'une ampleur sans précédent selon les autorités, a retardé des dizaines de vols à la fin de l'un week-end parmi les plus chargés de l'année.

L'origine de la perturbation restait à déterminer.

Le syndicat des contrôleurs aériens a mis en cause la vétusté des équipements.

Les choses sont rentrées progressivement dans l'ordre grâce à l'utilisation par les pilotes de fréquences de secours pour rester en contact avec les contrôleurs au sol.

"Pour une raison inconnue, toutes les fréquences ont été soudainement coupées (…) Nous ne pouvions plus communiquer avec les avions en vol", a dit Panagiotis Psarros, président de l'Association des contrôleurs aériens grecs, à la chaîne de télévision publique ERT.

"Pour l’instant, le problème semble résolu", a-t-il déclaré à Reuters. "On ne nous a pas dit comment le problème est apparu ni comment il a été réglé. Progressivement, le trafic aérien semble revenir à la normale."

Selon lui, l'origine du problème pourrait être une panne des systèmes de radiofréquences centraux du centre de contrôle d'Athènes et de Macédoine.

(Reportage de Renee Maltezou, Valentini Anagnostopoulou, Lefteris Papadimas et Angeliki Koutantou ; version française Elizabeth Pineau)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank