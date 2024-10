Grèce: le nombre de touristes en hausse mais les revenus en baisse

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en Thessalonique, dans le nord de la Grèce, le 7 septembre 2024. ( AFP / SAKIS MITROLIDIS )

La Grèce a enregistré en août une hausse de 6,6% du nombre d'arrivées de touristes étrangers mais les revenus du secteur ont baissé de 1,8% par rapport à août 2023, a indiqué lundi la Banque de Grèce.

Sur neuf mois, de janvier à août, "le nombre de touristes a augmenté de 9,9% et les revenus ont enregistré une baisse de 3,2%", selon le communiqué de la Banque.

Pays méditerranéen dont l'économie est basée sur l'industrie du tourisme, la Grèce avait enregistré en 2023 un record de 32,7 millions de touristes étrangers, en hausse de 17,6% par rapport à 2022 et dépassant le précédent record de 31,3 millions en 2019.

Et cela malgré la canicule prolongée et des feux de forêt qui avaient causé l'été 2023 des évacuations des milliers de touristes sur les îles de Rhodes et de Corfou, destinations réputées.

Le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis a estimé lundi que l'année 2024 devrait enregistrer "un nouveau record", lors d'un point de presse.

Le ministère du Tourisme doit publier des détails prochainement sur "l'image précise de la saison estivale, soit sur le nombre des arrivées et des revenus", a précisé le porte-parole.

Les avis des experts du secteur sont toutefois partagés.

Les plus optimistes n'excluent pas "une correction des chiffres" vers la hausse prochainement en incluant les données de septembre, selon le site moneyreview.gr

Mais d'autres analystes estiment qu'il y a "une nouvelle tendance" dans le secteur: "les gens prennent moins de jours de vacances et dépensent moins d'argent", ce qui est le cas surtout des ressortissants des pays du nord de l'Europe, qui constituent la majorité des touristes en Grèce, selon ce site.

L'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré en Grèce tandis qu'août a été le deuxième mois le plus caniculaire derrière août 2021, selon l'Observatoire d'Athènes.

Ces conditions météorologiques affectent également la durée du séjour des touristes étrangers en Grèce, a indiqué moneyreview.gr.