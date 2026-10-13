Grèce-L'ambassadrice des USA remerciée après des informations de presse compromettantes

La Maison blanche a annoncé mardi avoir demandé à l'ambassadrice des États-Unis en Grèce de démissionner après des articles de presse indiquant elle aurait monnayé l'accès à des responsables de l'administration Trump en échange d'argent, de cadeaux et de faveurs.

Le président américain Donald Trump avait déclaré lundi qu'il envisageait de remercier Kimberley Guilfoyle, qui fut un temps fiancée à son fils Donald Trump Jr. "Elle faisait du bon travail, mais nous n'avons pas apprécié ce que nous avons lu", a-t-il dit ce mardi à des journalistes.

Des membres du Congrès s'étaient précédemment émus d'une série d'articles publiés par le Wall Street Journal relatifs aux agissements de Kimberly Guilfoyle, dont une rapportant qu'elle aurait menacé d'utiliser l'influence des États-Unis pour nuire au gouvernement grec.

Katie Zacharia, la nouvelle porte-parole de la Maison blanche, a confirmé que Kimberly Guilfoyle avait été invitée à démissionner.

"Elle a été un atout formidable pour l'équipe et nous lui souhaitons bonne chance", a-t-elle dit lors d'un point presse.

Dans un message publié sur la plate-forme X, Kimberly Guilfoyle a réitéré n'avoir commis aucune faute, ajoutant que sa gratitude envers Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio restait "entière".

"Ces allégations sont fausses, et j'ai l'intention de défendre vigoureusement mon honneur, ma réputation et mon intégrité", a-t-elle dit au sujet des articles de presse.

Ni le gouvernement grec, ni le Département d'État, ni l'ambassade des États-Unis à Athènes n'ont répondu à des demandes de commentaires.

La Grèce est un allié important des États-Unis au sein de l'Otan. Lors d'une visite à Athènes la semaine dernière, Marco Rubio a annoncé que les deux pays mettaient en place un nouveau dispositif de partage d'informations en matière de lutte contre le terrorisme.

(Jacob Bogage, Edward McAllister et Simon Lewis; avec la contribution de Trevor Hunnicutt et de David Brunnstrom, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)