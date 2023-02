Grands magasins : les Galeries Lafayette cherchent à se défaire du mythique BHV

L'acquéreur potentiel s'est spécialisé dans la réhabilitation des actifs commerciaux de centre-ville en perte de vitesse.

"Négociations exclusives". Les Galeries Lafayette pourraient se séparer du célèbre Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) et le céder à une petite foncière d'origine lyonnaise, a annoncé l'entreprise jeudi 16 février.

Un vieux paquebot de près de 170 ans repris par les deux trentenaires fondateurs de la Société des Grands Magasins (SGM): si l'opération est menée à son terme, le BHV créé en 1856 par Xavier Ruel pourrait quitter le giron des Galeries Lafayette qu'il avait rejoint au début des années 1990.

La cession, qui inclut un magasin BHV situé dans le centre commercial Westfield Parly 2 dans les Yvelines, près de Versailles, reste "soumis(e) aux processus d'information-consultation habituels ainsi qu'à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence", mais doit intervenir courant 2023, selon un communiqué commun des deux parties.

Les Galeries Lafayette y expliquent "envisager de transmettre le flambeau du BHV Marais à un acteur familial" qui veut "poursuivre son développement avec le concours de ses équipes en préservant l'emploi".

Le BHV en difficulté depuis des années

Le BHV est en difficulté depuis des années, encore aggravées récemment, selon la direction du magasin, par la circulation routière, rendue compliquée pour les voitures par le réaménagement de la rue de Rivoli, où est situé le BHV. Il avait par ailleurs été durement touché par l'épidémie de Covid-19, réduisant le flux de touristes et de travailleurs dans le centre-ville de la capitale.

Preuve de l'importance symbolique de ce magasin, le communiqué commun cite le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, qui explique qu'il s'agit là d'un "acteur économique majeur de la rue de Rivoli, (...) redevenue une artère commerçante extrêmement dynamique de la capitale", et que la ville est "prête à travailler avec le futur acquéreur", "dans le respect de ce patrimoine architectural et immatériel unique".

Le repreneur, la SGM, est une foncière commerciale, fondée par Frédéric et Maryline Merlin, jeunes trentenaires et frère et sœur. Fin 2021, ils avaient déjà racheté aux Galeries Lafayette sept magasins de régions, à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims. "On est une société qui travaille pour le commerce de centre-ville depuis plusieurs années et avoir l'opportunité de mettre à profit notre savoir-faire" dans un magasin comme le BHV, "c'est juste fou", a réagi auprès de l' AFP Frédéric Merlin, le président de la société qui compte 700 salariés.

Un acteur du commerce en centre-ville

La SGM exploite en outre une dizaine de centres commerciaux de centre-ville en France, à Roubaix, Tourcoing, Châlons-en-Champagne, Lille, Nîmes, Saint-Nazaire, au Kremlin-Bicêtre, Mulhouse, Montigny-le-Bretonneux.

Le groupe s'est spécialisé dans la réhabilitation des actifs commerciaux de centre-ville en perte de vitesse , entendant ainsi "contribuer à la revitalisation des coeurs de ville, notamment dans les villes moyennes, en reprenant des sites existants pour les rénover et les redynamiser".

Pour le BHV, "il ne faudra peut-être pas la même recette mais les fondamentaux du commerce restent les mêmes", affirme jeudi Frédéric Merlin, qui entend "capitaliser sur l'ADN du BHV, avec des rayons comme le bricolage, la décoration, l'art et le loisir ou encore la culture, toutes les spécificités de ce grand magasin même s'il est encore trop tôt pour donner notre recette".

Il n'a pas souhaité s'étendre sur les modalités financières du rachat mais a simplement précisé qu'il "reprend le patrimoine immobilier, qui est très important" au BHV.