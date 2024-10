Grande distribution : taxer davantage aurait des répercutions sur "les prix en rayon" et "l'emploi", avertit Thierry Cotillard

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

"Je pense que ça ne sera pas bon pour la consommation ni pour l'économie", a prévenu Thierry Cotillard, le patron du distributeur Les Mousquetaires/Intermarché, ce vendredi 4 octobre sur LCI.

C'est une mise en garde de la part de Thierry Cotillard, le patron du 3e distributeur français, Les Mousquetaires/Intermarché : taxer davantage la grande distribution, un secteur qui revendique de faibles marges, aurait des répercussions sur les "prix en rayon" ou "sur l'emploi, a-t-il prévenu ce vendredi 4 octobre sur LCI.

"La méthode Barnier de dire" que ce sont "300 entreprises qui sortent vraiment de très gros profits" qui seront concernées par des hausses d'impôts temporaires, "je pense que c'est la bonne méthode", a-t-il estimé. "Sur la grande distribution, on a des résultats à 2%" des ventes réalisées, une rentabilité plus faible que dans d'autres secteurs économiques, "on a 90 taxes ou prélèvements. Si on nous taxe, cela va se répercuter par l'augmentation des prix en rayon ou par de l'emploi qui sera détruit", a-t-il estimé. "Je pense que ça ne sera pas bon pour la consommation ni pour l'économie".

Thierry Cotillard a néanmoins estimé que "d'une manière générale, l'entreprise a une responsabilité sociétale. On ne peut pas avoir cette équation budgétaire sans impliquer les entreprises", à condition de "le faire de manière chirurgicale".

Michel Barnier veut "renforcer la transparence sur les marges pratiquées dans la grande distribution"

Le nouveau gouvernement du Premier ministre Michel Barnier prévoit de demander "aux grandes entreprises qui réalisent des profits importants", "une participation au redressement collectif" au vu de la situation dégradée des comptes publics. "Nous allons demander un effort aux plus grandes entreprises qui font plus de 1 milliard (d'euros de chiffre d'affaires, ndlr) et un effort exceptionnel temporaire (...). Cela représente 300 entreprises", a déclaré Michel Barnier jeudi soir sur France 2. A titre d'exemple, les 4.000 points de vente sous enseigne des Mousquetaires/Intermarché ont réalisé au total 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Il s'agit toutefois d'un réseau composé d'une myriade de sociétés indépendantes les unes des autres.

Lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, Michel Barnier avait affirmé souhaiter "renforcer la transparence sur les marges pratiquées dans la grande distribution". La principale organisation patronale du secteur, la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) avait réagi en déplorant une "stigmatisation insupportable". Sa déléguée générale Layla Rahhou avait estimé que "s'il y a de la transparence à faire, elle est au niveau du maillon industriel de notre chaîne".