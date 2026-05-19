Grande-Bretagne: Les salaires ont augmenté de 3,4% au cours des trois premiers mois de 2026

Des travailleurs sur le London Bridge à l'heure de pointe du matin à Londres

Les ‌salaires hors primes ont progressé de ​3,4% au Royaume-Uni au cours des trois premiers mois de 2026 par rapport ​à la même période de l'année dernière, montrent ​les données officielles ⁠publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters ‌tablaient sur une croissance de 3,4% des salaires hebdomadaires moyens après ​une ‌progression de 3,6% sur les trois ⁠mois à fin février

La Banque d'Angleterre (BoE) suit de près la croissance des ⁠salaires afin ‌d'évaluer le niveau de pression inflationniste ⁠dans l'économie, la flambée des ‌prix de l'énergie depuis le ⁠début de la guerre en Iran ⁠ayant ajouté ‌un nouveau motif d'inquiétude.

Toutefois, plusieurs responsables ​de la politique ‌monétaire estiment que le ralentissement de la croissance des ​salaires observé depuis le début de l'année 2025 devrait se ⁠poursuivre en raison de l'impact de la guerre sur le recrutement et sur l'économie dans son ensemble.

(Rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)