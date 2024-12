Gouvernement : les partenaires sociaux quasi-unanimes pour demander le retour de la "stabilité"

Seule la CGT ne s'est pas jointe aux organisations patronales et aux syndicats représentatifs.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les trois organisations patronales et quatre syndicats représentatifs, à l’exception notable de la CGT ont demandé mardi 17 décembre le retour de "la stabilité, la visibilité et la sérénité" dans un communiqué commun à l'attention des responsables politiques,.

Ce communiqué adressé à l' AFP , très rare par son unité, est signé du Medef , de la CPME , de l' U2P côté patronat, de la CFDT , de FO , de la CFTC et de CFE-CGC côté syndicats. Seule la CGT ne l'a pas signé.

Intitulé "à l'attention de nos élus et responsables politiques", et signé, par ordre alphabétique, des responsables des sept organisations, le communiqué prend acte que "l'instabilité dans laquelle a basculé notre pays fait peser sur nous le risque d'une crise économique aux conséquences sociales dramatiques" .

"D'ores et déjà, ajoutent les signataires, des projets d'investissements sont gelés, les intentions d'embauches sont révisées, les défaillances d'entreprises de toutes tailles se multiplient au point d'atteindre un niveau inconnu depuis longtemps".

"C'est pourquoi nous appelons, au nom de la confiance que les millions de salariés et chefs d'entreprise que nous représentons placent en nous et de l'esprit de responsabilité qui nous guide, à retrouver au plus vite le chemin de la stabilité, de la visibilité et de la sérénité", ajoute le texte.