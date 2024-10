Google va investir un milliard de dollars en Thaïlande

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Google a annoncé un investissement d'un milliard de dollars en Thaïlande, prévoyant l'ouverture d'un nouveau centre de données et devant créer 14.000 emplois dans le royaume, avec l'objectif de répondre à la demande croissante pour le cloud (informatique à distance) en Asie du Sud-Est.

"Ces investissements permettront aux entreprises, aux innovateurs et aux communautés thaïlandaises d'exploiter la puissance de la technologie du cloud et de l'intelligence artificielle", a déclaré Ruth Porat, la directrice des investissements de Google et de sa société mère Alphabet, citée dans un communiqué publié lundi.

Le centre de données sera établi à Chonburi, une grande zone industrielle au sud-est de Bangkok, tandis que les installations pour le cloud seront situées au centre-ville.

Le développement du géant technologique américain en Thaïlande devrait ajouter 4 milliards de dollars au PIB du pays d'ici à 2029 et soutenir 14.000 emplois entre 2025 et 2029, a déclaré l'entreprise, qui cite un rapport du cabinet de conseil Deloitte.

Le Premier ministre thaïlandais, Paetongtarn Shinawatra, a salué cette initiative comme une preuve que la Thaïlande devenait un centre numérique majeur en Asie du Sud-Est.

Cette annonce intervient un an après que son prédécesseur, Srettha Thavisin, a fait pression pour obtenir des investissements des géants américains de la technologie lors d'un voyage à New York, cherchant à obtenir des financements de Google, Microsoft et Tesla.

En mai, Microsoft avait annoncé son intention de créer le premier centre de données du pays afin de stimuler les infrastructures cloud et d'intelligence artificielle.