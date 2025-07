Google investit 37 millions de dollars dans le développement de l'IA en Afrique

Logo Google ( AFP / DENIS CHARLET )

Google a dévoilé jeudi un programme de 37 millions de dollars destiné à accélérer le développement de l'intelligence artificielle (IA) en Afrique, avec des investissements allant de la recherche locale à des projets portant sur la surveillance des cultures agricoles ou l'adaptation des technologies aux langues africaines.

"L'Afrique abrite aujourd'hui certains des travaux les plus importants et les plus inspirants dans le domaine de l'IA", a déclaré James Manyika, vice-président de Google, lors du lancement d'un "centre communautaire dédié à l'IA" à Accra, la capitale du Ghana.

Ce centre servira de plaque tournante pour la formation, la collaboration et l'expérimentation.

Parmi les initiatives phares dévoilées figure l'AI Collaborative for Food Security, un réseau réunissant chercheurs et organisations à but non lucratif pour concevoir des outils capables d'améliorer la détection précoce de la famine, la résilience des cultures et la prise de décision pour les petits exploitants agricoles.

Objectif : aider les systèmes alimentaires africains à mieux résister aux chocs climatiques et économiques.

L'entreprise s'apprête également à lancer une plateforme de financement pour soutenir les start-up axées sur l'IA dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'éducation.

Par le biais de sa branche philanthropique, le groupe promet 7 millions de dollars pour élargir les initiatives d'éducation à l'IA au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud et au Ghana.

En parallèle, Google a annoncé un financement de 3 millions de dollars au collectif Masakhane, qui développe des outils d'IA pour plus de 40 langues africaines.

Deux subventions de recherche d'un million de dollars chacune seront attribuées à l'African Institute for Data Science and Artificial Intelligence et au Wits Machine Intelligence and Neural Discovery Institute, tous deux basés en Afrique du Sud.

Google avait déjà mené des initiatives sur le continent notamment dans les technologies pour la santé maternelle au Ghana et au Nigeria, les alertes aux incendies de forêt en Afrique de l’Est ou encore le développement de modèles linguistiques à Accra et Nairobi.