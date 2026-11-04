Google annonce un investissement de 15 milliards de dollars dans des centres de données en Malaisie

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Google a annoncé mercredi son intention d'investir 15 milliards de dollars en Malaisie au cours des deux prochaines années pour construire des centres de données et d'autres infrastructures numériques, dans un contexte d'explosion de la demande en services d'intelligence artificielle (IA).

"La Malaisie est l'une des économies numériques les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, portée par un taux de pénétration d'Internet de 99 % et une adoption rapide de l'IA par les organismes gouvernementaux, les entreprises et les consommateurs", a déclaré le géant technologique américain dans un communiqué.

L'entreprise a précisé que cet investissement de 15 milliards de dollars serait réalisé "au cours des deux prochaines années (2027 à 2028)", s'inscrivant dans le prolongement d'un investissement de 2 milliards de dollars annoncé en 2024.

Le géant américain de la technologie a précisé que ses complexes de centres de données, implantés dans des zones industrielles, seraient "économes en énergie", tout en s'engageant à "renforcer la sécurité hydrique locale et à ajouter plus d'un gigawatt de capacité d'énergie propre" au réseau national malaisien.

"Une fois opérationnelles, ces installations devraient soutenir plus de 9.000 emplois locaux par an, avec des salaires supérieurs de 45 % en moyenne au salaire médian national", a mentionné Google.

La Malaisie concentre plus de la moitié de la capacité des centres de données en cours de construction parmi les pays d'Asie du Sud-Est, incluant l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam, selon le cabinet d'études de marché DC Byte.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance de la Malaisie progressera à un rythme de 4,7 % en 2026, stimulée en partie par l'activité liée aux centres de données.

Toutefois, d'ici 2035, les centres de données devraient absorber un tiers de la consommation totale d'énergie de la Malaisie, a déclaré le vice-Premier ministre malaisien devant le Parlement en juillet.

Le gouvernement avait alors indiqué qu'il n'approuverait les projets de centres de données qu'après s'être assuré de capacités suffisantes en approvisionnement en énergie et en eau.