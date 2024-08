Google a illégalement profité de son monopole, conclut un juge dans un verdict explosif

Selon le ministre de la Justice, il s'agit d'une « victoire historique pour le peuple américain ». Le géant du numérique Google a été reconnu coupable lundi par un juge de Washington de pratiques anticoncurrentielles concernant son moteur de recherche, notamment via des contrats l'imposant comme logiciel par défaut sur des appareils, une décision dont il va faire appel.

Selon la décision (pdf), « après avoir étudié attentivement les témoignages et les preuves, la cour est arrivée à cette conclusion : Google est un monopole et il a agi de manière à maintenir ce monopole ». Une nouvelle audience devra déterminer le montant de l'amende infligée à l'entreprise, et le juge Amit Mehta pourrait également contraindre l'entreprise à changer la manière dont elle opère, voire, dans le scénario le plus extrême, forcer une scission d'Alphabet, la maison mère de Google.

Le groupe de Mountain View (Californie) était accusé d'avoir versé des dizaines de milliards de dollars, jusqu'à 26 milliards de dollars uniquement l'année dernière, pour s'assurer que son moteur de recherche soit celui par défaut sur un certain nombre de smartphones et de navigateurs Internet, l'essentiel de cette somme étant versée à Apple. « Les accords de distribution signés par Google préemptent une part importante du marché des moteurs de recherche et empêchent ses rivaux d'opportunités pour venir le concurrencer », a justifié le juge