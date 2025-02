"Golfe d'Amérique" : le Mexique menace de poursuivre Google en justice

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne au Palais national de Mexico, le 3 février 2025. ( AFP / YURI CORTEZ )

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a menacé de poursuivre le géant numérique en justice s'il continue d'utiliser sur ses cartes "Golfe d'Amérique".

"Nous allons attendre la réponse de Google et, sinon, nous engagerons des procédures judiciaires", a déclaré la La cheffe de l’Etat Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse habituelle.

Elle a rendu public une deuxième lettre de son gouvernement, datée du 11 février et adressée à Google, dans laquelle il est souligné que le décret du président Donald Trump ne renomme en Golfe d'Amérique que la partie américaine, au nord, et non celle du Mexique et Cuba, au sud.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Juan Ramon de la Fuente, y souligne qu'"en aucune circonstance le Mexique n'accepte que soit renommée une zone géographique qui inclut une partie de son territoire national et qui se trouve sous sa juridiction".

Apple renomme à son tour le "Golfe du Mexique"

Donald Trump a signé fin janvier un décret ordonnant le changement de nom de cette mer au sud-est des Etats-Unis, sur la mer encadrée par la Floride, la Louisiane, le Texas, le Mexique et Cuba. Google s'est conformé à la demande et a indiqué que les utilisateurs de son service de cartographie Google Maps verront le nom "Golfe d'Amérique" aux États-Unis, tandis que les Mexicains verront "Golfe du Mexique". Les utilisateurs du reste du monde verront les deux noms.

Le géant numérique Apple a également débaptisé le Golfe du Mexique pour parler du golfe d'Amérique sur son application de cartographie en ligne Apple plans pour ses utilisateurs américains.

En revanche, connecté hors des Etats-Unis, il s'appelle toujours "Golfe du Mexique" , selon son nom utilisé ailleurs dans le monde.

Fin janvier, la présidente mexicaine avait ironiquement suggéré d'appeler les États-Unis "Amérique Mexicaine", sur la base de cartes du XVIIe siècle, lorsque la majeure partie de l'actuel territoire des Etats-Unis appartenait au Mexique.