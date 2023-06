Gilles Babinet : «Seules des ruptures technologiques très fortes nous donneront l’accès à un univers meilleur»

Gilles Babinet, auteur de plusieurs ouvrages dont « L’ère numérique, un nouvel âge de l’humanité » et « Information digitale, l’avènement des plateformes » aux éditions Le Passeur. (© DR)

Gilles Babinet a été entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies et copréside le Conseil national du numérique et représente la France – catégorie société civile – auprès de la Commission européenne. Il a accordé un entretien au Revenu.

Gilles Babinet a été entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies. Il copréside le Conseil national du numérique et représente la France – catégorie société civile – auprès de la Commission européenne. Il enseigne à l’INSP, l’Institut national du service public (ex-ENA) et à HEC. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « L’ère numérique, un nouvel âge de l’humanité » et « Information digitale, l’avènement des plateformes » aux éditions Le Passeur.

Dans votre dernier ouvrage, vous soulignez, que ce sont les idéologies dominantes qui ont façonné les technologies. Que voulez-vous dire ?

Gilles Babinet : Il est vertigineux de constater à quel point, depuis les années 1950, les idéologies dominantes ont façonné Internet. D’abord, pendant la guerre froide. La cybernétique était alors une discipline essentiellement militaire. Ce sont les militaires qui ont inventé Internet quelques décennies plus tard. Après, ça a été le mouvement d’émancipation hippie, dont la première préoccupation a été de voler le feu cybernétique des mains du complexe militaro-industriel pour le disséminer au sein de ses communautés désormais capables, grâce à ces technologies numériques, d’exister de façon autonome. Ça été l’ère du micro-ordinateur.

Puis, il y a eu la globalisation, et nous sommes encore dans ce moment-là, avec l’élection