GiFi veut réduire ses effectifs de 5% et fermer 11 magasins

L'enseigne en difficulté GiFi, qui s'était restructurée financièrement en janvier, a annoncé jeudi vouloir réduire ses effectifs de 5%, sur un total de 6.000 personnes en France, et fermer 11 de ses 570 magasins spécialisés dans les articles de bazar.

Ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernerait 186 salariés du siège du groupe à Villeneuve-sur-Lot, qui emploie actuellement 730 personnes, et 116 dans 11 magasins voués à fermer car ils "n'ont pas pu être redressés, ni repris", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

ls sont situés à Lyon, Thiais (Val-de-Marne), Stains (Seine-Saint-Denis), Pontault-Combault (Seine-et-Marne), Toulouse, Neuville-en-Ferrain (Nord), Saint-Claude (Jura), Saverne (Bas-Rhin), La Ferté Macé (Orne), Tonnerre (Yonne) et Besançon.

Ces mesures ont été présentées aux organisations syndicales lors d'une réunion du Conseil économique et social jeudi. Sollicitées par l'AFP, celles-ci n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Parallèlement, le groupe engage un "plan d'urgence" destiné à le "recentrer sur la performance de son modèle discount et ses clients", en repositionnant ses produits "au plus près de leurs attentes et de leur pouvoir d'achat", avec une "plus grande agressivité sur les prix".

"Nous croyons au renouveau de GiFi qui est une marque incontournable du discount en France, avec une forte notoriété sur un marché en croissance (+8% par an)", affirme Philippe Brochard, dirigeant chargé du plan de transformation. Il mise notamment sur le "maillage territorial fort" de la chaîne de magasins, "80% des Français" en ayant un "à moins de 20 minutes de chez eux".

Ce plan passe par "15 chantiers" pilotés par des cadres historiques de l'entreprise et de nouvelles recrues, selon le groupe.

En janvier, GiFi avait arraché à ses banques un plan de soutien financier, moyennant la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Le fondateur de l'enseigne Philippe Ginestet, 70 ans, s'était mis en retrait des commandes opérationnelles de l'entreprise fondée en 1981, confiées à un directoire, tout en réinjectant de l'argent.

Outre la concurrence des magasins Action ou Maxibazar, ainsi que des plateformes internet comme le site chinois Temu, l'activité de la chaîne a souffert d'un changement de système informatique courant 2023.

Le groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2024, a essuyé des pertes depuis deux ans, les premières depuis sa création.

Il y a un an, GiFi avait obtenu un rééchelonnement de sa dette après avoir demandé l'aide du Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri), service gouvernemental chargé d'accompagner les entreprises en difficulté.