Ghislaine Maxwell dit n'avoir jamais vu Trump mal se comporter

Ghislaine Maxwell, ancienne collaboratrice de Jeffrey Epstein, homme d'affaires mort avant d'être jugé pour crimes sexuels, a déclaré en juillet n'avoir jamais vu Donald Trump dans une "situation inappropriée", selon la retranscription de son témoignage auprès d'un haut représentant du département américain de la Justice publiée vendredi.

"Je n'ai jamais vu le président dans une situation inappropriée en aucune manière", a dit Ghislane Maxwell. "Le président n'a jamais été inconvenant avec quiconque."

La publication de ce témoignage par le département de la Justice intervient alors que le président américain Donald Trump est critiqué par la frange conservatrice de ses partisans et par les démocrates en raison de la décision du ministère de ne pas publier les dossiers de son enquête sur cette affaire.

Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel. Il avait plaidé non coupable.

Ghislaine Maxwell purge une peine de 20 ans de prison après sa condamnation en 2021 pour complicité de trafic sexuel. L'accusation affirme qu'elle a recruté des jeunes filles pour Jeffrey Epstein. Elle a fait appel.

(Christian Martinez, Luc Cohen, Andrew Goudsward et Jack Queen, version française Bertrand Boucey)